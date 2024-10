Materasso (FdI): “Ingenti risorse in arrivo dal Ministero dell’Interno per prevenzione e sicurezza”

Condividi

Ingenti risorse in arrivo dal Ministero dell’interno per la provincia di Catanzaro, per la prevenzione e la sicurezza. Grande attenzione del Governo per i nostri territori- così si esprime Cesare Materasso dirigente provinciale di Fratelli d’Italia.



L’avv. Materasso, evidenzia come prosegua lo stanziamento di risorse a favore della provincia di Catanzaro e anche per la città di Lamezia Terme. Sono in arrivo- aggiunge l’avv. Materasso- 50 mila euro per il comune di Lamezia Terme, finalizzati a un intervento che riguarda le camere di sicurezza, oltre a un finanziamento di 73 mila euro destinato anche al comune di Catanzaro per un progetto relativo alla prevenzione del disagio giovanile, della dispersione scolastica e della devianza minorile, con particolare riferimento al bullismo e al cyberbullismo.

Questo intervento economico, si aggiunge- continua il dirigente di FdI- a quelli già previsti nel Protocollo Calabria, per la video sorveglianza, così come quello che vedrà utilizzati gli 1,45 milioni dal PNRR dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale.

Tali stanziamenti- conclude l’Avv. Materasso- rappresentano la chiara e netta attenzione da

parte del Governo Meloni nei confronti della nostra provincia e anche della città lametina, che vede in tal senso l’incessante impegno profuso dalla nostra sottosegretaria Wanda Ferro- alla quale si rivolge il nostro ringraziamento pubblico per la sua importante azione politica nelle istituzioni, contraddistinta dalle innumerevoli risposte e attenzioni alle problematiche del territorio e della nostra Città”.