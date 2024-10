Una Santa Messa e un commosso saluto alla comunità di don Pino Fazio che lascia la parrocchia di Curinga

Condividi

Don Pino Fazio, in un’affollata Chiesa Madre, ha salutato la comunità curinghese che ha servito e curato per 13 anni.

Prima della funzione religiosa ha voluto rivolgere ai fedeli un commosso saluto per il tempo trascorso in quella che ha definito una parrocchia con tante realtà ecclesiali le quali in questi anni gli sono state vicine supportandolo con devozione e abnegazione.

Presenti alla celebrazione in rappresentanza della Amministrazione Comunale il rag. Angelo Pacileo e il geom Tony Maiello. Un doveroso accenno al nuovo parroco don Angelo Cerra, che gli succederà alla guida della comunità curinghese.

La Santa Messa con i bei canti della scola cantorum, ha suggellato questo momento storico della nostra parrocchia. Al termine della funzione religiosa, don Pino ha voluto proiettare alcune foto che hanno ripercorso i momenti più significativi del suo magistero a Curinga. Un lauto rinfresco organizzato dai parrocchiani e dalle associazioni, con l’immancabile torta, ha concluso questa giornata che chiude un proficuo periodo per la nostra parrocchia guidati da don Pino. Un grazie doveroso e sentito da parte di tutta la comunità curinghese che si è accomiatata al termine della funzione con un caloroso e lungo applauso.