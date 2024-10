Finisce 2-2 tra Sambiase e Sancataldese che trova il pareggio al 91esimo

Share Facebook

Pareggio che lascia l’amaro in bocca per il Sambiase: Umbaca sblocca il match nel primo tempo, nella ripresa le reti di Catania su rigore, Munoz e ancora Catania al 91esimo fissano il punteggio sul 2-2 finale.

Mister Morelli cambia tutto il centrocampo rispetto al pareggio interno contro la Nissa: fuori Solomon, Caporello e Cozza, dentro Carella, Tiveron e Piriz. Dopo una prima fase di studio e tanta intensità in mezzo al campo, il Sambiase sblocca la sfida al 23esimo: pennellata di Umbaca su punizione, sulla quale non può nulla Dolenti. Timida reazione dei padroni di casa che arriva al 27’: tiro di Calabrese ampiamente a lato. Al 33esimo ancora Sambiase pericoloso con un calcio di punizione: questa volta va Munoz alla battuta, senza centrare lo specchio. Al 42’ ci prova Pedalino di testa, su corner battuto da Etchegoyen, ma manda fuori.

Nella ripresa, al primo vero affondo, la Sancataldese trova l’episodio per pareggiare la sfida: fallo di mano in area di rigore di Perri al 55’, e massima punizione per i locali. Dal dischetto va Catania, Giuliani intuisce, tocca ma non riesce ad evitare la rete del pari. Il goal subito non piega il Sambiase che, anzi, trova subito la rete del controsorpasso al minuto 63: rilancio di Piriz, Munoz mette giù con un super stop il pallone, supera il diretto avversario e libera una conclusione di sinistro da fuori area imprendibile per l’estremo difensore rossoverde. Al 69esimo ci prova anche il grande ex Zerbo: tiro dalla distanza che finisce alto. Dopo essere stato in controllo per tutto il secondo tempo, al 91esimo arriva la beffa per il Sambiase: colpo di testa di Santonocito, gran risposta di Giuliani che, però, non può nulla sulla ribattuta vincente di Catania. Nonostante il forcing negli ultimi 5 minuti finali, il Sambiase non riesce a trovare la rete del vantaggio e sfida che termina, dunque, sul 2-2.

SANCATALDESE: Dolenti, Tutino, Capoello (Viscuso, 45’ st), Calabrese (Germano, 42’ st), Paladini, Pedalino (Pisciotta, 21’ st), Santonocito, Etchegoyen, Catania, Suarez (Montaperto, 12’ st), Carta (Terrana, 3’ st). A disp. La Cagnina, Granicelli, Nicotra, Vullo. All. Pidatella

𝙎𝙖𝙢𝙗𝙞𝙖𝙨𝙚: Giuliani, Perri, Morra, Piriz, V. Frasson, Strumbo, Munoz (Ferraro, 24’ st), Carella (Cozza, 37’ st), Tiveron (Caporello, 28’ st), Zerbo (Crucitti, 32’ st), Umbaca (Cataldi, 28’ st). A disp. Grisendi, Dell’Acqua, S. Frasson, Solomon. All. Morelli

MARCATORI: Umbaca 23’, Catania 56’ (R), 91’, Munoz 63’

ARBITRO: Gallorini da Arezzo, assistenti Pernarella (Ciampino ) e Calce (Cassino)

NOTE: ammoniti Tutino (SC), Calabrese (SC), Caporello (S), Piriz (S), Germano (SC). Angoli 7-5. Recupero 1’, 5’.