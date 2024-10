Al d’Ippolito termina 2-2 l’incontro Vigor Lamezia – Isola Capo Rizzuto

Share Facebook

VIGOR LAMEZIA: Iannì, Sicoli (06), Amendola, Rodriguez, Scalon, De Nisi, Bernardi, Curcio, Catania (27’ st Padin), Spanò(17’ st Condemi) , Silvagni (05) (17 ‘ st Egyr (05) A disp Sicilia (05), De Fazio, Ruano, Costanzo (06),Volpe (07), Ferrara, PadinAll.: Fanello

ISOLA CAPO RIZZUTO

Mercuri, Federico (05), Leone, Leoms Da Silva, Cavoret Malich (1’st Lettieri L), Martino (10’ st Inzerauto), Lettieri C (27st Lopardo), Lentini, Palermo, Drame (05) (48st Guerriera(07) A disp. Ibanez, Geraldi, Bianco (05), Iulis (05), Masciari (05). All. Gregorace

ARBITRO: Danilo Frasca di Locri Assistenti Alessandro Puglia di Catanzaro e Mirko Cardia di Locri

RETI: 5’ pt Spanò 26’ , pt Palermo, 4’st Bernardi,36’ st Federico

NOTE: Ammoniti Cavoret, Palermo, Rodriguez. Mercuri

Angoli: 8-0

Rec. 2’pt – 9’ st

Termina sul 2 a 2 al D’ Ippolito tra Vigor Lamezia e Isola Capo Rizzuto. I biancoverdi, poco cinici, non riescono a chiudere l’incontro dopo essere passati in vantaggio per ben due volte, permettendo ad una volenterosa squadra ospite di sfruttare le uniche due azioni da gol create.

PRIMO TEMPO

5’ lancio dalle retrovie di Curcio, inserimento di Spanò che in caduta batte Mercuri

13’ scambio Silvagni – Amendola, la conclusione di quest’ultimo è troppo debole e centrale

26’ Palermo riceve palla e dal limite dell’area di piatto destro la mette sotto la traversa

28’ Bernardi la mette al centro, salva la difesa in ospite in angolo

38’ girata di De Nisi, la retroguardia giallorossa si salva in corner

43’ punizione di Curcio, si supera Mercuri sul colpo di testa di Bernardi

SECONDO TEMPO

4’ respinta corta della difesa ospite, la palla arriva a Bernardi che all’esordio in questo campionato la mette dove Mercuri non può arrivare

16’ tenta la conclusione a giro Spanò, la palla è di poco alta

36’ punizione dalla trequarti, mischia in area biancoverde, Federico trova la deviazione vincente