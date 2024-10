Sambiase: 0-0 in casa della Scafatese

Condividi

Termina con un pareggio senza reti la sfida in casa della capolista Scafatese.

Tanti cambi per mister Morelli rispetto alla sconfitta casalinga contro il Locri, a partire dal modulo: 4-2-3-1, con S. Frasson basso a destra, Cozza e Piriz davanti la difesa, Costanzo, Zerbo e Umbaca dietro l’unica punta Ferraro. Il primo tiro verso la porta è dei padroni di casa, al minuto 11: conclusione di Altobello murata da Piriz. Al 30’ risposta del Sambiase affidata alla botta di prima intenzione dalla distanza di Cozza, largamente fuori. 4 minuti più tardi ancora Sambiase: cross di V. Frasson per Costanzo che, di testa, non inquadra la porta. Lo stesso Costanzo, sul finire del primo tempo, è costretto ad abbandonare il campo per un brutto infortunio (frattura scomposta di ulna e radio), al suo posto dentro Caporello. Poco più di 40 secondi dopo l’inizio del secondo tempo, gioco subito fermo per un malore ad un tifoso giallorosso. Alla ripresa (dopo circa 5 minuti di interruzione per i soccorsi), il Sambiase ha sui piedi la grande occasione per fare 0-1: Ferraro solo davanti al portiere, non riesce a trovare il suo secondo goal stagionale. Al 53’ sempre Sambiase pericoloso sugli sviluppi di calcio di punizione: respinta corta della difesa locale e conclusione di V. Frasson salvata sulla linea. Al 67’ ci prova l’altro centrale, Strumbo: tentativo di testa fuori. Nel finale la Scafatese cerca di rendersi pericolosa con diversi traversoni messi in area tutti preda della retroguardia giallorossa: gli ultimi due tiri della gara sono di Cham al 91’ (centrale e bloccata da Giuliani) e di Gagliardi al 100’ (alto).

SCAFATESE: Becchi, Di Paola, Vacca (Esposito, 28’ st), Foggia, Armeno (Albadoro, 16’ st), Neglia (Gagliardi, 12’ st), Altobello, Palmieri (Sowe, 36’ st), Markic, Santarpia (Cham, 33’ st), Potenza. A disp. Ascioti, Colley, Chiariello, Ndow. All. Fabiano

SAMBIASE: Giuliani, S. Frasson, Morra, Piriz (Cataldi, 1’ st), V. Frasson, Strumbo, Cozza, Costanzo (Caporello, 45’ pt), Ferraro (Munoz, 18’ st), Zerbo (Carella, 36’ st), Umbaca (Solomon, 45’ st). A disp. Grisendi, Dell’Acqua, Tiveron, Crucitti. All. Morelli

ARBITRO: Cerea da Bergamo, assistenti De Candia (Bari ) e Sibillo (Brindisi)

NOTE: ammoniti Morra (S), Esposito (SCA), Strumbo (S). Angoli 6-6. Recupero 5’, 9’.