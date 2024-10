Vigor Lamezia – Rende 6-0

Condividi

VIGOR LAMEZIA: Sicilia (05), Sicoli (06), De Fazio (30’ Volpe (07),

Rodriguez (24’st Ferrara), Ruano, De Nisi, Bernardi, Curcio, Catania

(23’st Padin), Condemi (23’st Azzinaro) Spanö (18’st Trentinella) A disp.

Diano (06), Amendola, Scalon, Egyr (05), All. Fanello

RENDE CALCIO: Calderaro, Saturnino (05) (37’st Pontieri (06), Galloro,

Iorio, Pedicone (40’ Tenuta (07), Armentano, Chiappetta (06), Perrelli

(28’st Liguori), Zicarelli (45’st Urso (05), Bonofiglio (37’st Pellegrino (07),

Gigliotti. All Belmonte (07), Romano (06), Quintieri (06), La Vecchia

(07). All. Gallo

ARBITRO: Francesco Allotta di Gradisca D’Isonzo. Assistenti: Daniele

Milone di Taurianova e Ivan Aliano di Reggio Calabria

RETI: 2’ pt Catania 12’ e 20’ Condemi, 22’st autogol di Iorio, 32’st Bernardi, 43’st Padin

NOTE: Ammoniti

Angoli: 9-1

Rec. 1’pt – 3’st

Risultato tennistico per la Vigor Lamezia contro un volenteroso Rende.

Dopo un primo tempo illuminato dal gol iniziale di Catania, i biancoverdi dilagano nel secondo con la doppietta di Condemi e i gol di Bernardi e

Padin. Una prestazione convincente per gli uomini di Mister Fanello, che regalano ai propri tifosi, gioco, cattiveria, concentrazione e fame di

vittoria

PRIMO TEMPO

2’ punizione di Curcio in area, interviene la difesa ospite, la palla arriva a

Catania che da fuori area batte Calderaro

17’ Galloro servito da Chiappetta, prova il diagonale, la retroguardia biancoverde si salva in angolo

38’ calcio d’angolo. Condemi appoggia per Curcio che crossa in area, tenta la deviazione di testa De Nisi, palla alta

39’ Saturnino in area, Chiappetta è bravo a liberarsii dalla marcatura, ma il suo tentativo sotto porta termina incredibilmente a lato

SECONDO TEMPO

4’ tiene palla in area Bernardi, si libera dell’avversario, la mette al centro

per il colpo di testa vincente di Condemi

12’ ci prova da fuori area Spanò, il portiere ospite non blocca, sulla palla arriva Catania sul cui tiro Calderaro si riscatta salvando di piede la propria porta

14’ Bernardi in area, semirovesciata al volo di Condemi, alta

20’st Condemi di forza supera Saturnino e con un perfetto pallo netto batte nuovamente il numero uno ospite

22’ cross dalla sinistra di De Fazio, Iorio nel tentativo di anticipare Condemi sorprende il proprio portiere ed è 4 a 0 per i biancoverdi

32’ st Padin entra in area, serve Bernardi che deve solo appoggiarla in rete

42’ girata di Padin, si salva in angolo Calderaro

43’st cross di Trentinella, colpo di testa di Padin per il 6 a 0 biancoverde