Ecosistem Lamezia – Canicattì 2-2

Condividi

Il PalaSparti ha visto ieri una partita spettacolare tra l’Ecosistem Lamezia Soccer e il Canicattì, capolista e grande favorita per il salto di categoria. Gli Orange, in una prova di grande carattere e qualità tecnica, hanno fermato i siciliani con un combattutissimo 2-2, al termine di un match ricco di intensità e colpi di scena, che ha lasciato il pubblico con il fiato sospeso fino all’ultimo secondo.

La partita si è accesa soprattutto nella seconda frazione di gioco: dopo un primo tempo equilibrato e molto tattico, i lametini sono partiti subito fortissimo nella ripresa, trovando il vantaggio dopo appena venti secondi. A sbloccare il risultato è stata una sfortunata deviazione degli ospiti su un tentativo di De Masi, che ha messo in difficoltà il portiere del Canicattì portando in vantaggio l’Ecosistem.

Nonostante il vantaggio, gli uomini di mister Lombardo non hanno arretrato il baricentro, ma anzi hanno continuato a spingere, mostrando una manovra di gioco elegante e dinamica. Proprio da una di queste azioni è nato il secondo gol: Matteo Mantuano, con un guizzo tecnico straordinario, ha siglato il raddoppio, mandando in visibilio i tifosi Orange.

Tuttavia, con l’andare del tempo, la stanchezza si è fatta sentire tra gli atleti Orange e l’intensità del Canicattì è venuta fuori. La doppietta di Capuano ha riequilibrato il match, lasciando gli Orange a fare i conti con un risultato che non rendeva giustizia alla qualità della loro prestazione.

Gli ultimi minuti sono stati un susseguirsi di emozioni: prima l’Ecosistem si è trovato in inferiorità numerica per due minuti, ma ha resistito con una difesa impeccabile, chiudendo ogni spazio agli avversari e impedendo qualsiasi tentativo pericoloso. Poi, nel finale, l’occasione d’oro: una splendida azione di Peralta si è conclusa con un tiro che ha centrato in pieno il palo, lasciando il pubblico lametino con l’amaro in bocca per un gol che sarebbe valso una vittoria tanto preziosa quanto meritata.

Il commento di mister Lombardo: “Abbiamo messo in campo una prestazione di altissimo livello, tenendo testa a una delle squadre più forti del campionato. Sono orgoglioso di questi ragazzi e della tenacia dimostrata. Certo, un pizzico di fortuna ci avrebbe permesso di festeggiare, ma questo risultato ci dà ancora più motivazione per continuare il nostro percorso con determinazione”.

ECOSISTEM LAMEZIA SOCCER – CANICATTÌ C5 2-2

LAMEZIA: Mazzei, Pulerà, Dara, Caffarelli, Mantuano, Volini, De Masi, Iaria, Flores, Peralta, Martino, Gagliardi.

Allenatore: Andrea Lombardo

CANICATTÌ: Di Proietto, Mosca, Marino, Caltabiano, Urso, Lo Vetere, Gonzalez Perez, Scervino, Viera de Morales, Castronovo, Castiglione, Capuano.

All.: Castiglione

Marcatori: 0’20’’st Autogol (L), 4’11’’st Mantuano (L), 4’53’’st e 15’12’’st Capuano (C).

Espulso al 15’28’’ Caffarelli (L) per doppia ammonizione.