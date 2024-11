La Raffaele Arpaia Lamezia liquida il Papiro Volley con un secco 3-0

Condividi

Grande prova della Raffaele Arpaia Lamezia che con una prova superba espugnano Fiumefreddo.

I lametini hanno giocato tre set fotocopia, giocando punto a punto nella prima fase per poi dilagare nella seconda parte. Papiro ha provato a mettere in difficoltà i gialloblu ma il divario tra le due compagini era troppo elevato e la Raffaele era troppo determinata a portare a casa i tre punti.

Nel prossimo turno i lametini saranno ancora di scena in trasferta sabato 9 novembre a Catania contro la Volley Valley

A fine match mister Torchia dichiara: “Andiamo avanti step by step gara dopo gara cercando di solidificare le nostre certezze e di migliorare dove vogliamo migliorare. Quel che dobbiamo fare lo sappiamo e coi tempi giusti, ed il lavoro quotidiano contiamo di arrivare. Per il resto teniamo i piedi ben saldi per terra, nello sport i sogni lasciano il tempo che trovano, ci sono gli allenamenti, ci sono le gare e mediamente gli altri vogliono vincere almeno quanto te, a meno che non mi sbagli lo sport è questo. Dedichiamo la nostra vittoria ai nostri tifosi ed ai nostri sponsor.”