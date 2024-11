Sambiase: tris casalingo contro il Città di S. Agata

Condividi

Sesto risultato utile consecutivo e terza vittoria nelle ultime 4: contro il Sant’Agata la decidono la doppietta di Zerbo e Ferraro. In mezzo il momentaneo pareggio ospite di Capomaggio.

Ancora 4-3-3 per mister Morelli che, per la gara odierna, deve rinunciare a parecchi elementi tra infortunati e squalificati. Confermata per 10/11 la formazione che ha pareggiato a Reggio, unico cambio Solomon per Carella. La gara comincia come meglio non poteva per i giallorossi che, dopo appena 2 minuti, la sbloccano: imbucata di Ferraro per Zerbo che batte Minguzzi in uscita e trova il quarto centro in campionato. Per la reazione ospite bisogna aspettare il 16esimo: calcio di punizione dallo spigolo dell’area di rigore di Catalano, respinto in tuffo di testa da Solomon. Al 25esimo il Sant’Agata va a centimetri dal pari: calcio d’angolo di Catalano, D’Amore di testa centra il palo. Ospiti pericolosissimi sui piazzati e, al 41esimo, trovano l’1-1: calcio di punizione di Catalano, Capomaggio svetta di testa e batte Giuliani. Il Sambiase cerca l’immediata reazione al 45esimo, ma Minguzzi con un intervento super nega la rete del sorpasso a Umbaca.

Nel secondo tempo, al 52esimo, uno-due Umbaca-Caporello e tiro dalla distanza del centrocampista classe 2006 che termina alto. 11 minuti più tardi il Sambiase torna avanti: palla forte messa in mezzo da Umbaca e Zerbo, all’altezza del dischetto dell’area di rigore, batte ancora una volta Minguzzi. Lo stesso Zerbo, al 68’, va vicinissimo alla tripletta: percussione di Ferraro, sponda di Umbaca per il 7 giallorosso che, questa volta, non inquadra lo specchio. All’83esimo il Sambiase la chiude: il punto esclamativo sul match lo mette Ferraro con un tiro, stile futsal, di punta che si insacca all’angolino basso. Nel finale, mister Morelli regala l’esordio in Serie D a Mazza e Persico, due ragazzi che stanno facendo benissimo con l’Under 19 di mister Cuda.

SAMBIASE: Giuliani, Perri, S. Frasson, Caporello, Colombatti, Strumbo, Piriz, Solomon (Cataldi, 15’ st), Ferraro (Persico, 43’ st), Zerbo (Gassama, 30’ st), Umbaca (Mazza, 42’ st). A disp. Grisendi, Munegato, Dell’Acqua, Morra, Crucitti. All. Morelli

SANT’AGATA: Minguzzi, D’Amore, Capomaggio, Brugaletta, Kouame (Iuculano, 41’ st), Manfrelotti, Catalano, Sclafani (Alioto, 10’ st), Pussetto (Faccetti, 37’ st), Nunziante, Bova (Nunzi, 15’ st). A disp. Tchokokam, Distefano, Ojeda, Gonzalez, Demoleon. All. Raciti

MARCATORI: Zerbo 2’, 63’, Capomaggio 41’, Ferraro 83’

ARBITRO: Rago da Moliterno, assistenti Laurieri (Matera ) e Di Leo (Policoro)

NOTE: ammoniti Piriz (S), Capomaggio (SAG), Bova (SAG), Strumbo (S), Kouame (SAG), Nunzi (SAG). Angoli 4-5. Recupero 5’, 5’.