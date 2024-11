Paolana – Vigor Lamezia 0-2

Condividi

Una doppietta di Padin permette alla Vigor Lamezia di superare la Paolana al termine di una gara che ha visto i biancoverdi completamente

padroni del campo. Gli uomini di Mister Fanello disputano una gara praticamente perfetta, subendo praticamente nulla e sfruttando a pieno

quanto creato.

PAOLANA: Como, Miceli (48’st Mannarino), Ficara, Mazzotta, Stefano (06),Calomino, Vitale, Sposato (13’st Semaforico F), Crucitti (06)(13’st

Martello (05), Angotti, Sant’Angelo (41’st Signorelli (05). A disp. Rende

(06), Novello (07), Signorelli (05), Messina (05), Semaforico

M (05), Delia (07). All Longo

VIGOR LAMEZIA: Iannì, Sicoli (06)(13’pt Volpe (07), De Fazio,

Rodriguez, Ruano, Scalon, Silvagni (05),! Curcio, Padin (32’st Catania), Condemi(26’st Azzinnaro) Spanö (25’ st Trentinella) A disp. Sicilia

(05),Costanzo (06), De Nisi, Egyr (05),Amendola , Bernardi All. Fanello

ARBITRO: Simone Biondo di Reggio Calabria Assistenti Andrea Azzarà di Reggio Calabria e Daniele Milone di Taurianova

RETI: 41’pt e 11’ st Padin

Note Ammoniti Angotti, Vitale Calomino, Volpe

Angoli: 0-2

Rec. 0’’pt – 5’st

PRIMO TEMPO

7’ Curcio dalla lunga distanza, palla a lato

21’ stop e girata di Spanö, troppo debole per impensierire Como

30’ al volo da fuori area bella conclusione di Volpe, respinge in qualche modo Como

35’ ci prova Sposato dalla distanza, alta sulla traversa

36’ De Fazio prova a sorprendere Como da fuori area, la palla non si abbassa e termina di poco alta

41’ errore della difesa biancoazzurra, ne approfitta Padin che entra in area e di forza batte Como

45’ Mazzotta supera Ianni ma da posizione troppo defilata non riesce a inquadrare la porta

SECONDO TEMPO

4’ cross di Volpe, la deviazione di Padin sotto porta termina alta

10’ punzione dalla sinistra di Curcio, respinge con i pugni il numero uno biancoazzurro

11’ Spanò si libera di due avversari, serve Padin che, completamente libero in area, di piatto destro la mette nell’angolino realizzando la prima doppietta biancoverde

15’ Spanò dal limite, palla a lato

27’ batti e ribatti la palla arriva a Vitale, si supera Iannì sulla conclusione a botta sicura del numero 8 di casa

30’ Rodriguez si divora un rigore in movimento spedendo alto

35’ punizione dalla trequarti, colpo di testa di Vitale centrale, blocca senza problemi Iannì