Il Sambiase sbanca il “Liotta” di Licata: la decide Piriz

Basta una rete di Piriz al 68esimo per trovare la quarta vittoria consecutiva in campionato: 0-1 il risultato finale a Licata.

Un solo cambio rispetto alla gara di domenica: il rientrante Valentino Frasson al posto di Morra, con Santiago Frasson terzino sinistro. Inizia bene il Sambiase: al 4’ ci prova Umbaca da fuori area, Russo alza sopra la traversa. Risposta del Licata affidata al destro di Minacori al 16’: largo. Al 24esimo ancora un tiro dalla distanza: questa volta ci prova Caporello, senza inquadrare lo specchio. Al 41’ bella trama offensiva dei giallorossi che si conclude con il sinistro impreciso da fuori di Caporello.

Nel secondo tempo, parte meglio il Sambiase ma i pericoli arrivano dal Licata: al 64’ conclusione di Calaiò murata da Ferraro in corner. Sul calcio d’angolo seguente, un minuto dopo, botta dalla distanza di Marcellino respinta in qualche modo da V. Frasson. Al 68esimo si stappa il match: azione avvolgente del Sambiase, Ferraro stoppa e scarica per Piriz che non ci pensa due volte e con il sinistro batte Rossi. Dopo il vantaggio il Licata alza il proprio baricentro senza mai impensierire il Sambiase, se non con una conclusione di Ferrigno al 75esimo bloccata da Giuliani. L’ultima chance della gara capita sulla testa di Zerbo all’83esimo: tentativo, su cross di Umbaca, che finisce di pochissimo fuori.

LICATA: Rossi, Calaiò, Furina, Minacori, D’Antona (Bennici, 45’ st), Marcellino (Saito, 24’ st), Maimone, De Pace, Ferrigno (Giannone, 36’ st), Lanza, Lucchese. A disp. Donato, Caramanno, Di Pietro, Lo Iacono, Brumat, Inzerillo. All. Coppa

SAMBIASE: Giuliani, Perri, S. Frasson, Caporello, V. Frasson, Strumbo, Piriz, Cataldi (Tiveron, 34’ st), Ferraro, Zerbo (Cozza, 45’ st), Umbaca. A disp. Grisendi, Morra, Dell’Acqua, Sirianni, Andronache, Persico, Gassama. All. Morelli

MARCATORI: Piriz 68’

ARBITRO: Giallorenzo da Sulmona, assistenti Venturini (Ostia Lido ) e Chiaro (Busto Arsizio)

NOTE: ammonito Perri (S). Angoli 8-5. Recupero 1’, 4’.