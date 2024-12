Portafoglio digitale: Il nuovo servizio per i cittadini nei punti di facilitazione digitale di Lamezia Terme e Platania

Condividi

Arriva il portafoglio digitale, il nuovo servizio che consente ai cittadini di accedere facilmente ai propri documenti personali, come patente, tessera sanitaria e certificati essenziali, direttamente dall’APP IO.

Questo strumento, parte del progetto nazionale per la digitalizzazione dei servizi pubblici, semplifica la gestione dei documenti e migliora l’accesso alle risorse digitali.

Grazie al portafoglio digitale, i cittadini potranno consultare i documenti personali in formato digitale, sempre a portata di mano, ridurre la necessità di portare con sé copie fisiche di certificati, sfruttare una piattaforma sicura e intuitiva per la gestione delle informazioni personali.

Il servizio è stato progettato per essere accessibile a tutti e si integra perfettamente con altri strumenti digitali come lo SPID e la CIE, già utilizzati per accedere a numerosi servizi online.

Per accompagnare i cittadini nell’utilizzo del portafoglio digitale e di altre tecnologie, Arci Lamezia Terme Vibo Valentia APS ha attivato punti di facilitazione digitale a Lamezia Terme e Platania, oltre a sportelli mobili presso il Comune di Lamezia. Questi spazi offrono assistenza gratuita per: identità digitale (SPID, CIE); piattaforme di servizi online (APP IO, fascicolo Sanitario Elettronico, Sistema Bibliotecario Lametino; strumenti di controllo digitale (es. parental control).

L’obiettivo è ridurre il divario digitale e promuovere l’accesso equo alle innovazioni, garantendo che tutti – inclusi anziani, persone con basso livello di istruzione o in condizioni di vulnerabilità economica – possano accedere a servizi essenziali e partecipare attivamente alla vita sociale ed economica.

Un passo in avanti, dunque, verso l’autonomia nell’uso degli strumenti tecnologici che migliorano la qualità della vita e semplificano l’accesso ai servizi pubblici e privati.

Per ulteriori dettagli o per prenotare un appuntamento scrivere a facilitazionedigitale@arcilamezia.it o contattare i numeri 3791091184 (Lamezia Terme) o 3770923350(Platania).

Orari e Sedi dei Servizi

Via Giolitti 8, Lamezia Terme:

Lunedì: 9:00 – 13:00

Martedì: 9:00 – 13:00

Mercoledì: 9:00 – 13:00 / 15:00 – 19:00

Giovedì: 9:00 – 13:00

Venerdì: 9:00 – 13:00

Via Roma 18, Platania:

Venerdì: 9:00 – 13:00

Sportelli mobili presso il Comune di Lamezia Terme:

Martedì, mercoledì e giovedì: 9:00 – 12:00