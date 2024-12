Ecosistem Lamezia Soccer battuta di misura a Canosa di Puglia

Condividi

Si chiude con una sconfitta di misura l’ultima partita del 2024 per l’Ecosistem Lamezia Soccer, che esce battuta 6-5 nella difficile trasferta pugliese contro il Canosa Futsal. Nonostante il risultato negativo, gli Orange hanno messo in campo una prestazione combattiva, arrendendosi soltanto al termine di una sfida dalle mille emozioni.

Protagonista assoluto del match è stato il neoacquisto Mattia Pastorello, autore di una splendida tripletta all’esordio, dimostrando subito il suo valore e la sua capacità di incidere. Le altre reti Orange sono state firmate da Caffarelli e Peralta, confermando l’ottima vena realizzativa di due dei punti fermi della squadra lametina.

La partita è stata giocata a ritmi elevati, con continui capovolgimenti di fronte e grande intensità da entrambe le parti. Dopo un primo tempo equilibrato, il Canosa ha approfittato di qualche errore difensivo degli ospiti per portarsi in vantaggio. Tuttavia, l’Ecosistem non ha mai mollato, lottando fino all’ultimo e sfiorando anche il pareggio.

A fine gara, mister Andrea Lombardo ha sottolineato il rammarico per il risultato, ma anche la soddisfazione per la prestazione e per l’inserimento immediato di Pastorello:

“È stata una partita difficile, contro un avversario di livello, ma i ragazzi hanno dimostrato di poter competere con chiunque. L’esordio di Pastorello è stato straordinario, ci darà una grande mano nel prosieguo del campionato.”

Con questa sfida si chiude il 2024 dell’Ecosistem Lamezia Soccer, un anno intenso e ricco di emozioni. Ora la squadra si concentrerà sulla preparazione delle sfide per il nuovo anno con un girone di ritorno da disputare dando il massimo.