Il Sambiase chiude il 2024 in bellezza: 0-2 ad Agrigento

In casa dell’Akragas arriva la sesta vittoria consecutiva: un goal per tempo, Zerbo nel primo e Ferraro nel secondo, fissano il punteggio sullo 0-2.

Due cambi rispetto alla gara di domenica scorsa: fuori i due squalificati Piriz e Strumbo, dentro Cozza e il rientrante Colombatti. Il primo tiro della partita è del Sambiase al minuto 7: incursione centrale e conclusione da fuori di Perri che termina a lato. Risposta dell’Akragas al 12esimo: cross dalla destra di Tuccio, Di Modugno solo sul secondo palo non inquadra lo specchio. Al 25esimo, calcio d’angolo di Zerbo, Umbaca di testa, ostacolato da Dregan, manda alto. 5 minuti più tardi arriva il meritato vantaggio giallorosso: rimessa laterale battuta rapidamente da Cozza, Umbaca la mette sul secondo palo, sponda di V. Frasson per Zerbo, che deve solo accomodare in rete.

Il secondo tempo inizia alla grande per il Sambiase che, dopo 6 minuti, raddoppia: cross di Umbaca intercettato con una mano da De Marino in aerea e calcio di rigore per il Sambiase, dal dischetto Ferraro non sbaglia e fa 0-2. Al 61’ si rivede l’Akragas: bella giocata di Lo Faso e tiro in porta, Giuliani reattivo. Due minuti più tardi ci prova Meola su punizione: Giuliani vola e concede solo corner. Al 78esimo Sambiase a centimetri dallo 0-3: cross di Ferraro, Zerbo di piatto al volo centra in pieno la traversa. Al minuto 86, altro gran lavoro sulla fascia di Ferraro, palla in mezzo per Caporello che di testa manda di pochissimo fuori. L’ultima occasione della gara, al 95’, è per i padroni di casa: Christopoulos dallo spigolo dell’area piccola, spedisce fuori.

AKRAGAS: Dregan, Prestigiacomo (Di Stefano, 20’ st), De Marino, Meola, Da Silva, Lo Faso, Palazzolo, Salvia, Sinatra (Christopoulos, 20’ st), Di Modugno (Gningue, 31’ st), Tuccio (Galliano, 27’ st). A disp. Gerlero, Violante, Rechichi, Ferrigno, Santapaola. All. Favarin

SAMBIASE: Giuliani, M. Perri (Dell’Acqua, 22’ st), S. Frasson (Morra, 39’ st), Caporello, V. Frasson, Cozza (Tiveron, 28’ st), Ferraro, Cataldi (Gassama, 20’ st), Zerbo (Maitini, 34’ st), Umbaca. A disp. Grisendi, Andronache, A. Perri, Carella. All. Morelli

MARCATORI: Zerbo 30’, Ferraro (R) 51’

ARBITRO: Senes da Cagliari, assistenti Cordeddu (Cagliari ) e Casula (Carbonia)

NOTE: ammoniti Colombatti (S), Caporello (S), M. Perri (S), Lo Faso (A). Angoli 7-7. Recupero 2’, 5’.