Il Sambiase espugna il “De Simone” di Siracusa

Il big match di giornata se lo aggiudica, in rimonta, il Sambiase: finisce 1-2 a Siracusa, goal di Umbaca e Ferraro. Settima vittoria consecutiva per i giallorossi.

Due cambi rispetto all’ultima gara del 2024: rientrano i due squalificati Strumbo e Piriz, out V. Frasson e Cozza. Partono forte i padroni di casa: al 7’ Alma serve Di Grazia che, di destro di prima intenzione da fuori, chiama Giuliani al primo intervento. Al 23’ il Siracusa, sugli sviluppi di corner, la sblocca con Racine Ba. Al 36esimo Maggio prova l’eurogoal da lontanissimo: tiro di sinistro al volo che termina fuori.

Nella ripresa, sin dai primi secondi si vede un altro Sambiase: dopo 2’ minuti ci prova Zerbo, tiro deviato in corner. Al 55’, Sambiase vicinissimo al pari: calcio d’angolo di Zerbo, Ferraro di testa per Colombatti che si vede negare il goal da un miracolo di Lumia. Il goal era nell’aria e arriva al 65’, sempre sugli sviluppi di corner: Cross di Zerbo, sponda di testa di Strumbo per Umbaca che, anche lui di testa, rimette la gara in parità. Passano due minuti e il Sambiase la ribalta: cross dalla destra di Carella, assist di Umbaca per Ferraro che fa esplodere lo stracolmo settore ospite. Dopo il goal del vantaggio un Sambiase ben sistemato in campo non rischia quasi mai, concedendo solo tiri dalla distanza ai locali. Nel finale, nel secondo dei 6 minuti di recupero, giallorossi che vanno ad un passo dallo 1-3: calcio di punizione dalla distanza di Cozza che si stampa sulla traversa.

SIRACUSA: Lumia, Puzone, Baldan, Suhs (Russotto, 45’ st), Maggio, Di Grazia (Sarao, 32’ st), Alma (Convitto, 40’ st), Palermo (Bonacchi, 27’ st), Limonelli, Ba (Longo, 7’ st), Pistolesi. A disp. Di Silvestro, Falla, Rizzo, Di Paolo. All. Turati

SAMBIASE: Giuliani, Perri, S. Frasson, Caporello, Colombatti, Piriz (Solomon, 38’ st), Ferraro (Maitini, 45+1’ st), Cataldi (Carella, 18’ st), Zerbo (V. Frasson, 43’ st), Umbaca (Cozza, 31’ st). A disp. Grisendi, Morra, Tiveron, Gassama. All. Morelli

MARCATORI: Ba 23’, Umbaca 65’, Ferraro 67’

ARBITRO: Menozzi da Treviso, assistenti Todaro (Finale Emilia ) e Petrakis (Siena)

NOTE: ammoniti Baldan (SR), Ba (SR), Maggio (SR), Caporello (S), Umbaca (S). Angoli 9-8. Recupero 1’, 6’.