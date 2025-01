A Jevoli “Suoni di zampogna e pipita” per il giorno di Capodanno

Condividi

“Suoni di Zampogna e Pipita” l’1 Gennaio 2025 per le vie del paese e degli altri centri abitati ricadenti nella parrocchia e chiesa BV Addolorata Jevoli: a Jevoli, Marcantoni, Giacinti, Scarpelli, Luciani, Polverini.

Il duo ha iniziato alle ore 08.0o con la sveglia mattutina per le vie dei paesi, per giungere al piazzale della chiesa BV Addolorata Jevoli per una esibizione prima e dopo la S. Messa ed anche rendendo omaggio alla natività allestita all’interno della chiesa.

L’organizzazione oltre all’impegno di mantenere delle tradizioni si adopera a non fare cadere i paesi nell’isolamento, creando eventi che richiamano cittadini di altri paesi.

Soddisfatti del successo ottenuto e ringraziando i sostenitori dell’evento, ringraziano: Consiglio regionale della Calabria, Comune di Feroleto Antico, Cittadini dei paesi coinvolti, lo staff: Gaia, Giada, Giorgia, Giuseppe, Luigi e Costantino.