La Raffaele Arpaia Lamezia liquida Palermo e si prepara per la Coppa Italia

Undicesima vittoria consecutiva (su undici incontri) dei gialloblu che sbaragliano anche Palermo, domenica prossima a Galatone il primo match di Coppa Italia di serie B.

Straordinario il percorso ottenuto finora dalla Raffaele Arpaia Lamezia che impiega poco più di un’ora per regolare il Palermo.

Una sfida a senso unico per i gialloblu che sotto i colpi di Garofalo e Palmeri affondano i siciliani.

Poco da fare per Palermo che solo nel secondo set ha dato del filo da torcere alla Raffaele portandosi in vantaggio ma facendosi poi rimontare nella parte centrale del parziale.

Adesso il debutto in Coppa Italia contro la prima classificata del girone G, il Galatone. Primo match in terra pugliese domenica 26 gennaio, ritorno mercoledì 29 gennaio al PalaSparti.

A fine match, come di consueto, l’analisi del mister Salvatore Torchia:”bella partita dei ragazzi in un campo ostico e contro un avversario con cui storicamente ci sono state grandi battaglie. Finiamo bene e ora siamo concentrati sulla coppa dove dovremo giocare un surplus di gare importanti, ma che non ci devono distogliere dal campionato. Vorremmo fare bene ma stiamo coi piedi saldi per terra e andiamo una gara alla volta”.