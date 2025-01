Rossanese – Vigor Lamezia 0-3

Condividi

ROSSANESE Diserio (06), Panza (31”st Novello) Carrozza, Marino (29’st Pisani), Barbieri, Castellano, Bongiorno, Riconosciuto, Bertucci, Calabrò (06), Crispino. A disp. Deluca, Falbo (06), Deminicis, Esposito (07) Canaliu, Misuri (06), Falco (05). All. Aloisi

VIGOR LAMEZIA: Ianni,Sicoli {06}, De Fazio, Trentinella (20’st Cosenza), Ruano, De Nisi, Silvagni (05) (44’st Morelli (05)Rodriguez, Fioretti ( 32’st Ferrara ) Condemi (15’st Spanò) Catania (44’st Amendola) A disp: Sicilia, Scalon Morelli, Volpe (07) , Costanzo(06), All.: Salerno.

ARBITRO: Danilo Frascà di Locri. Assistenti Roberto Sciammarella e Fabrizio Cozza di Paola

RETI: 22’st Fioretti, 45’ st Morelli, 50’st Amendola

NOTE: Ammoniti: Condemi, Trentinella, Castellano, Carrozza, Riconosciuto, Morelli

Angoli: 3-4 Rec: 1’pt, 5’st

Una partita senza sbavature permette ad una grande Vigor Lamezia di sbancare Rossano. I biancoverdi praticamente non permettono ai padroni di casa di tirare in porta, tengono bene il campo, anche soffrendo nel primo tempo, per poi portare a casa l’incontro nella seconda frazione di gioco, anche grazie all’aiuto della panchina. Bomber Fioretti apre le marcature, Morelli al primo pallone giocato trova il raddoppio e Amendola allo scadere la chiude, trascinando tutta la squadra a festeggiare sotto i tanti e calorosi tifosi biancoverdi presenti oggi a Rossano

PRIMO TEMPO

8’ ci prova Riconosciuto da fuori area, conclusione alta sulla traversa

11’ discesa di De Fazio sulla fascia, la mette al centro, svirgola la difesa di casa, la sfera arriva a Fioretti che batte Diserio ma viene fermato dal palo

21’ Trentinella lancia Fioretti che viene chiuso dalla difesa rossonera sl momento della conclusione

35’ batti e ribatti nell’area piccola con i padroni di casa che si salvano respingendo le conclusioni ravvicinate di Catania prima, Fioretti poi e infine Condemi

44’ il cross di Sicoli diventa un vero e proprio tiro in porta, Diserio si salva in angolo

SECONDO TEMPO

11’ girata al volo di Condemi deviata in angolo

21’ Bongiorno in area, controllato dalla difesa biancoverde, conclude debole e centrale

22’ bravissimo Spanò a liberare Fioretti, il cui bolide si insacca sotto la traversa

28’ corner ben battuto dalla Rossanese, la sfera arriva a Calabrò che di prima intenzione conclude alto

36’ insidiosa punizione dal limite di Cosenza, deviata in angolo da Diserio

37’ apertura di Silvagni per Spanò, il cui rasoterra si spegne a lato

38 deviazione di Pisani sotto porta, fuori

45’ bellissima azione dei neo entrati: cross perfetto di Amendola e Morelli completamente solo di testa sottoporta realizza il due a zero

50’ allo scadere il terzo boato dei tanti tifosi lametini presenti lo scatena Amendola che trova gloria personale battendo il portiere di casa e chiudendo l’incontro.