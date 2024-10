Manca poco agli Stati generali della disabilità in Calabria

È tutto pronto per l’atteso evento degli Stati Generali della Disabilità, in programma il 26 ottobre a Lamezia Terme (Masseria “I Risi”, Sant’Eufemia – Lamezia, via Jan Palach 1).

L’incontro in Calabria è organizzato in maniera congiunta da FISH e ANFFAS.

Con la chiamata agli Stati generali della disabilità si intende proporre risposte concrete alle persone con disabilità, alle loro famiglie e alle associazioni. Si tratta infatti di una consapevolezza che si sta facendo largo nel settore e che dal basso intende scuotere politica e istituzioni al fine di avere riscontri certi ed esaustivi.

FISH e ANFFAS hanno inviato un questionario ai soggetti interessati al fine di registrare dati e informazioni utili a formulare un piano programmatico e delle proposte mirate. Il rilevamento si concluderà domenica 6 ottobre e successivamente si provvederà ad analizzare le risposte raccolte.

Intanto è già possibile registrare la propria partecipazione agli Stati generali della disabilità al seguente link:

https://forms.gle/SMoVpceUWY8prKMLA

L’auspicio di FISH e ANFAS è che il 26 ottobrepossa attecchire la pianta della speranza, della fiducia e dell’autonomia: è vero che il legislatore è intervenuto con il D.lgs. 62/24, in attuazione alla legge n. 227/2021, ma ora è giunto il momento di trasformare in vita reale quelle norme.