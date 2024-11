È morto Franz Mazza, il caro ricordo dell’Associazione “Le Città Visibili”

Condividi

“Carissimo Franz Mazza attraverso il tuo obiettivo hai immortalato scorci, colori e momenti indimenticabili.

Un occhio sempre attento a cogliere il dettaglio giusto, l’angolo nascosto con la curiosità e l’arte che ti ha sempre contraddistinto nel lavoro che hai tanto amato. Ci mancherai, Franz, prezioso e caro amico, dal sorriso contagioso. Franz amava condividere con la grande famiglia delle Città Visibili i suoi momenti liberi e, recentemente, anche se molto provato, ha fatto di tutto per unirsi a noi per immortalare la bellezza dei paesi calabresi; tutti abbiamo sperato e pregato per un lieto fine per condividere altri anni che, come egli stesso aveva affermato, sono stati tra i più belli della sua vita.

Ci stringiamo in un fortissimo commosso abbraccio ai suoi amatissimi Rosetta, Giuseppe e Francesco.

Ti ritroveremo nei paesaggi, nei tramonti, nelle distese senza fine e ti immagineremo ad inquadrare tutto da una nuova prospettiva.

Buon volo e grazie di tutto. Ti giunga con immenso affetto l’abbraccio dell’ Associazione “Le Città Visibili”.”

Alle 11.30 Franz si troverà alla casa Funeraria “Il Tempio”, a Savutano. La messa sarà celebrata domani (domenica 17 novembre) alle 15.30, nella chiesa di San Raffaele.