Cesare Materasso (FdI): “120 nuove unità per la Calabria di personale della Polizia di Stato”

Incremento di 120 nuove unità per la Calabria di personale della Polizia di Stato, ne beneficia in modo importante anche la provincia di Catanzaro e Lamezia Teme.

Così si esprime Cesare Materasso- dirigente provinciale di Fratelli d’Italia-, il quale

evidenzia come tale dato rappresenti sicuramente una notizia di grande rilievo, oltre che l’ennesima dimostrazione di come questo Governo stia dimostrando un’attenzione molto particolare al tema della sicurezza e della legalità.

Si deve certamente dare il giusto riconoscimento all’operato- prosegue l’Avv. Materasso- importante che stanno svolgendo in favore della nostra regione il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, nonché l’azione politica mirata e concreta, anche in questa circostanza, del sottosegretario Wanda Ferro nei confronti della Calabria, ove “finalmente” a Roma vengono riportate e recepite, con azioni concrete, le esigenze di questo territorio.

In dettaglio il piano di potenziamento assegnazioni previsto sarà così suddiviso: “Catanzaro avrà assegnate 28 unità complessive; alla provincia di Cosenza, 23; a Vibo Valentia andranno 10 unità; a Reggio Calabria, 52 e 7 a Crotone”. In particolare si pone in risalto, come anche la città lametina- continua Cesare Materasso- avrà un forte potenziamento, senza precedenti, per la Polizia Ferroviaria presente nel nostro scalo di Lamezia Terme Centrale, da sempre sotto dimensionato ed in difficoltà. Il presidio di Polizia nella Stazione, avrà 3 ispettori e 7 agenti, con prossima decisione di aumentarne anche la sua rilevanza nel ruolo di Sezione di Polizia Ferroviaria con competenza interprovinciale.

Questo provvedimento- conclude l’esponente di FdI Materasso- unitamente alle risorse già stanziate per gli impianti di video sorveglianza per tutta la Regione, costituisce il chiaro segnale di quanto sia importante per questo Governo e per i suoi referenti istituzionali locali, come il sottosegretario Wanda Ferro, la tutela della sicurezza e della legalità, senza mai più alcuna zona franca.