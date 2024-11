Lamezia, perdita idrica su condotta Sambuco, squadre a lavoro e disagi in città

Condividi

Si informano gli Utenti di Lamezia Terme che nella notte è stata rilevata una consistente perdita idrica sulla diramazione della condotta adduttrice Sambuco, la quale ha gravemente compromesso l’alimentazione dei serbatoi idrici di Sambiase alto, Sambiase basso e Caronte. Tecnici di So.RI.Cal. S.p.A. sono prontamente intervenuti arrestando la dispersione idrica in atto su Via Sacerdote Andrea Vescio e avviando i lavori di riparazione; tuttora in corso. Questi proseguiranno senza soluzione di continuità fino al completo ripristino dello schema di grande adduzione mentre l’erogazione idropotabile agli Utenti finali sarà garantita sino all’esaurimento dei volumi idrici di riserva ancora disponibili nelle vasche di accumulo.

Disservizi potrebbero verificarsi già nelle prossime ore sulle zone di Sambiase Centro storico, Sambiase Centro urbano, Via Cerasolo, Via delle Rose, Viale S. Bruno, Loc. Caronte, Loc. San. Sidero e Loc. Sant’Ermia.