Il Prefetto Castrese De Rosa in visita a Lamezia Terme: rafforzata la sinergia istituzionale con il Comune

Nel pomeriggio di ieri, Sua Eccellenza il nuovo Prefetto di Catanzaro, dott. Castrese De Rosa, accompagnato dal Capo di Gabinetto dott. Vito Turco, ha fatto visita al Sindaco di Lamezia Terme, avv. Paolo Mascaro.

All’incontro erano presenti anche il Vice Sindaco, avv. Antonello Bevilacqua, il Presidente del Consiglio Comunale, avv. Giancarlo Nicotera, la Consigliera Comunale avv. Anna Caruso e il Tenente Colonnello Aldo Rubino, Comandante f.f. della Polizia Municipale.

L’incontro, caratterizzato da un clima di grande cordialità, ha consentito un’approfondita analisi della situazione della città e della pianificazione delle future attività amministrative, in stretta collaborazione con la Prefettura di Catanzaro. È stata ribadita l’importanza della sinergia istituzionale per affrontare le sfide presenti e promuovere lo sviluppo del territorio.

Sua Eccellenza, inoltre, ha visitato la sede dell’Amministrazione Comunale, mostrando particolare interesse e apprezzamento per la Sala Consiliare. Durante la visita, il Prefetto ha garantito il massimo supporto all’Amministrazione Comunale, esprimendo piena vicinanza alle iniziative in corso e assicurando la collaborazione per rispondere alle esigenze future della comunità locale.

L’incontro ha rappresentato un momento significativo per consolidare i rapporti istituzionali tra la Prefettura e il Comune, rafforzando un dialogo improntato alla trasparenza, alla cooperazione e alla volontà condivisa di servire il bene comune.

Un sincero ringraziamento va a Sua Eccellenza per la sensibilità e l’attenzione dimostrate, segno tangibile della volontà di essere non solo un riferimento istituzionale, ma anche un partner concreto e attivo per il territorio.