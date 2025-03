8 marzo, Taurianova Capitale del Libro celebra le “Donne di carta” di Calabria e Sicilia

Condividi

Taurianova – In occasione della Giornata Internazionale della Donna, Taurianova Capitale del Libro si prepara a celebrare le “Donne di carta” di Calabria e Sicilia. Sabato 8 marzo, alle ore 18:30, la Biblioteca A. R. Renda ospiterà la presentazione di due libri che rendono omaggio alle donne della letteratura e della cultura meridionale, con protagonisti due volumi firmati da Mariangela Preta, Stefania Mancuso, Marinella Fiume e Fulvia Toscano.

«Il progetto Donne di Carta – ha spiegato Maria Fedele, assessore alla Cultura di Taurianova e direttore artistico di TCIL – nasce con l’obiettivo di valorizzare la presenza delle donne nella storia letteraria, riuscendo a raggiungere una dimensione nazionale. Il 7 marzo sarà infatti presentato a Roma al Ministero delle Politiche della Famiglia e delle Pari Opportunità, l’anteprima del nuovo volume Donne di Carta d’Italia. L’evento che ospiteremo a Taurianova rappresenterà non solo un omaggio alle Donne di Carta della Calabria e della Sicilia, ma anche un momento per ricordare due figure femminili di grande spessore della città: le professoresse Isabella Loschiavo Prete e Angela Maccarone Amuso, personalità di rilievo che hanno lasciato un segno importante nel panorama culturale locale».

La serata sarà aperta dai saluti istituzionali degli assessori Maria Fedele e Angela Crea. A seguire, Mariangela Preta e Fulvia Toscanoaccompagneranno il pubblico in un viaggio alla scoperta delle figure femminili che hanno lasciato un segno indelebile nella letteratura e nella cultura di Calabria e Sicilia, attraverso le pagine dei due volumi presentati.

I libri protagonisti della serata offrono due sguardi complementari sulle donne nella letteratura. “Donne di carta. Scrittrici e personaggi letterari femminili in Calabria”, curato da Mariangela Preta e Stefania Mancuso (Libritalia.net, 2023), nasce dalla prima edizione del festival “La Calabria delle donne”. Questo volume raccoglie trentasei schede dedicate a scrittrici di origine calabrese o a donne che, pur non essendo nate in Calabria, hanno avuto con questa terra un legame profondo, tanto da lasciare un’impronta nelle loro opere.

“Donne di Carta in Sicilia”, scritto da Marinella Fiume con la prefazione di Fulvia Toscano (Il Palindromo, 2024), propone invece un viaggio nella letteratura siciliana attraverso le voci delle donne che hanno raccontato e vissuto l’isola. Questo libro compone un atlante narrativo che intreccia memorie personali e luoghi, portando alla luce autrici più o meno note, talvolta dimenticate, ma che hanno lasciato un segno indelebile. Ad arricchire il volume, la Mappa delle Donne di Carta in Sicilia, che guida il lettore attraverso le città e i luoghi legati alle biografie delle scrittrici.

L’evento rappresenta un’occasione preziosa per riflettere sul ruolo delle donne nella cultura e nella storia, offrendo al pubblico un’opportunità per scoprire e riscoprire grandi protagoniste della letteratura.