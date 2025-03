Professionalità calabrese in California: l’agronomo Mariano Serratore coordina workshop all’Expo West di Anaheim

Condividi

Anaheim, California – Dal 4 al 7 marzo 2025, il Natural Products Expo West torna all’Anaheim Convention Center, contea di Orange County, California, consolidando la sua posizione come evento leader negli Stati Uniti per l’industria dei prodotti naturali, biologici e dello stile di vita sano.

L’edizione 2025 ha visto la partecipazione di oltre 70.000 visitatori e più di 3.200 espositori, provenienti principalmente dagli Stati Uniti, ma con significative rappresentanze internazionali, offrendo una panoramica completa delle ultime tendenze e innovazioni nel settore.

Tra i partecipanti dell’edizione 2025, figura l’agronomo calabrese Mariano Serratore, Direttore Tecnico di ICEA (Istituto per la Certificazione Etica e Ambientale), uno dei più importanti organismi di certificazione italiani e pioniere della certificazione biologica, attivo sia nel settore alimentare che in quello non alimentare.

Per conto di ICEA, e in collaborazione con l’associazione COSMOS Standard-AISBL e la Regenerative Organic Alliance, Serratore ha coordinato i lavori del workshop “Regenerative & Organic: Driving the Future of Food, Beauty, and Textiles”, che ha riunito esperti americani e internazionali del movimento biologico, dell’agricoltura rigenerativa, della cosmesi e del tessile sostenibile. Il workshop ha esplorato la sinergia tra agricoltura biologica e rigenerativa come modello avanzato e olistico di sviluppo sostenibile.

Agronomo, Mariano Serratore vive a Filadelfia (VV) e lavora in ICEA dal 2005. Laureato in Scienze e Tecnologie Agrarie presso l’Università “Mediterranea” di Reggio Calabria, ha perfezionato la sua formazione con specializzazioni e Master in Project, Risk e Business Management. Dal 2022 ricopre il ruolo di Direttore Tecnico per tutti gli schemi di certificazione dell’istituto. Recentemente, ha coordinato per ICEA la prima conferenza mondiale dedicata all’integrazione tra agricoltura biologica e rigenerativa nell’ambito del 21° Congresso Mondiale IFOAM svoltosi a dicembre 2024 a Taiwan. È stato inoltre nominato membro del Comitato Tecnico Scientifico della fondazione ReSoil, organizzazione impegnata nella lotta contro il degrado dei suoli.

L’edizione 2025 di Expo West si è focalizzata su tematiche cruciali per il futuro dell’industria dei prodotti naturali e biologici. Grande attenzione è stata dedicata all’innovazione e alla sostenibilità, con un’analisi di come le aziende stiano integrando pratiche sostenibili nei loro modelli di business per promuovere prodotti rispettosi dell’ambiente e delle comunità locali.

Non sono mancati approfondimenti sulle ultime tendenze in materia di salute e benessere, con presentazioni di nuovi approcci alla nutrizione, integratori innovativi e prodotti per la cura personale pensati per migliorare la qualità della vita dei consumatori.

Molto interesse ha suscitato anche il tema della tecnologia e tracciabilità, con discussioni su come l’innovazione tecnologica stia rendendo più trasparente la filiera produttiva, offrendo ai consumatori informazioni accurate sull’origine e la qualità dei prodotti.

Un altro argomento di grande rilevanza è stato quello dell’economia circolare, con l’esplorazione di modelli di business che puntano a ridurre gli sprechi attraverso strategie di riciclo e riutilizzo, contribuendo così a un sistema economico più sostenibile.