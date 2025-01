Domenica della Parola, lectio del vescovo Parisi al movimento “Vivere in”

Condividi

Anche quest’ anno, in occasione della celebrazione della Domenica della Parola, istituita da Papa Francesco nel settembre del 2019 attraverso la Lettera Apostolica “Aperuit Illis” il movimento di spiritualità Vivere In, in collaborazione con la diocesi di Lamezia Terme e con la parrocchia S. Maria Immacolata in Accaria, ha organizzato nei giorni scorso, presso il santuario S. Giovanni Paolo II in Cardolo, un secondo momento comunitario, di approfondimento e di riflessione per vivere, alla luce del passo proposto, una vera esperienza di paternità.

Papa Francesco, nell’istituire la domenica della Parola, ha consegnato al popolo di Dio uno strumento essenziale ed estremante vitale, considerando la conoscenza delle Sacre Scritture premessa irrinunciabile nel cammino di fede di ciascuno, per riuscire ad essere così fedeli annunciatori del Vangelo. Partendo dalla declamazione del salmo 119 “Spero sulla tua Parola”, ha fatto seguito la lectio divina di forte impatto comunicativo tenuta dal nostro vescovo mons. Serafino Parisi. Un’ esegesi rigorosa, quella proposta dal presule, dalla quale ha fatto emergere gli elementi più significativi di verità inseriti nella storia della salvezza e che continuando ad essere celati fra le righe della vita di uomini e donne di ogni tempo, attendono d’essere colti, continuamente rinnovati, per far giungere alla comprensione della volontà di Dio, l’unica che conduce alla vita piena ed alla gioia.

Promuovere il pensiero critico e la riflessione all’interno della comunità diocesana, così come portato avanti dal nostro pastore e vescovo, sicuramente permetterà a tutti noi di giungere ad una fede più matura e consapevole, fornendo alla Chiesa tutta, una sicura base per saper affrontare questo nuovo millennio con rinnovata e sempre nuova speranza.