Lamezia, il 15 novembre nella “Casa del Tempo” presentazione del libro di Riccardo Cristiano “La compagnia del lupo e la confraternita di Carpocrate”

Venerdì 15 novembre 2024 alle ore 17:30 a Lamezia Terme (Cz) nella “Casa del Tempo” Le Officine Editoriali da Cleto presenteranno il libro dal titolo LA COMPAGNIA DEL LUPO E LA CONFRATERNITA DI CARPOCRATE, dello scrittore di origini lametine Riccardo Cristiano.

L’autore, dialogherà con Annamaria Persico, editrice e giornalista, e con Ippolita Luzzo, nota blogger, ideatrice del “Regno del LitWeb”. Presenti anche la presidente dell’associazione La Casa del Tempo, Cecilia Panarello, l’editore Marco Marchese ed il poeta lametino Marco Ammendola.

In una location fuori dal tempo, le lancette si fermeranno per qualche ora ed avrà inizio il viaggio, nei luoghi di ambientazione del primo romanzo archeo-fantasy calabrese. Anche Lamezia Terme nasconde innumerevoli segreti da svelare e raccontare, personaggi mitici ma ancora vivi, non solo nella memoria collettiva.

I personaggi che compongono la Compagnia del Lupo, dovranno capire chi è Carpocrate, i suoi discepoli e impedire una catastrofe imminente. Tanti indizi disseminati in Calabria e nel mondo, tutti collegati fra loro, custoditi nei posti più disparati.

Legati da un’amicizia profonda, si ritroveranno più volte a fare i conti con una realtà che può essere cambiata a beneficio di ogni creatura che lo desideri ardentemente. In fondo la vita è una metamorfosi continua e il Lupo, come la sua Compagnia, sa che è necessaria.

A fine presentazione, sarà offerto un rinfresco calabrese, poiché, come afferma l’autore, anche nel libro i personaggi quando sono seduti a tavola, divengono ancor più “Compagnia”.

Presente anche Luigi Serafino Gallo, amico dell’autore ed uno dei protagonisti del racconto. Divulgatore storico, conoscitore dei luoghi, a volte nascosti, del panorama lametino, si batte da sempre per il suo territorio, attraverso iniziative pubbliche volte alla divulgazione e riscoperta di ciò che, altrimenti, andrebbe dimenticato. Sarà proprio lui ad offrire il suo pregiato miele, che, come nel racconto, ricollega le api al mistero del mondo intero.

Riccardo Cristiano è nato a Lamezia Terme nel 1978, laureato in Lettere Moderne, scrive per la testata online Lameziaterme.it ed è Presidente di Liberi.tv

Da oltre vent’anni promuove iniziative per i diritti civili, non solo per la comunità̀ LGBTQI+ ma anche per l’inclusione sociale in genere.

Attualmente vive a Cleto, in Provincia di Cosenza, e si occupa della promozione di eventi culturali e per la valorizzazione del patrimonio naturalistico calabrese. Fa parte dell’associazione Santi 40 che ha come scopo il progetto di rivalutare e promuovere i beni storici e naturalistici della Città di Lamezia Terme, attraverso la divulgazione.

Ha pubblicato il suo primo libro, Vi dichiaro uniti, nel 2019; con la Casa Editrice Officine Editoriali da Cleto. Nel 2022 pubblica il romanzo archeo-fantasy dal titolo La compagnia del lupo e la quarantesima porta, ambientato in Calabria e che racconta, attraverso le avventure dei personaggi, luoghi nascosti, misteri mai svelati e l’importanza dell’amicizia. La compagnia del lupo e la confraternita di Carpocrate ne è il seguito, una storia ancora in itinere nella quale Fabio, Luigi, Francesco, Giuseppe, Ilaria, Riccardo e altri amici che si aggiungeranno al branco, sceglieranno sempre il bene comune agli interessi individuali.

Vale la pena rischiare tutto, se stessi, per il mondo che ci circonda, anche quando alcuni vogliono distruggerlo ricattandoci con qualunque mezzo? La risposta è sempre sì, secondo l’autore. Adesso, più che mai, perché la storia tende a ripetersi e noi non dobbiamo tirarci indietro ma viverla da protagonisti, poiché come un lupo, si indietreggia solo per prendere la rincorsa.