MusicAMA Calabria, a Lamezia Terme il canto gregoriano delle Ancillae Domini

Le voci del bel canto e il “grande tesoro” della musica sacra, espressione millenaria di comunicazione di fede. Il periodo natalizio è ormai alle porte e AMA Calabria propone una produzione originale al suo pubblico con un evento che richiama la classicità dei canti gregoriani. L’ensemble Ancillae Domini, diretto da Felicia Di Salvo, farà parte della 47^ edizione di MusicAMA Calabria, per un concerto che coglie l’essenza delle festività sacre. L’appuntamento avrà una doppia data, sabato 7 dicembre al Santuario della Beata Vergine del Soccorso di Lamezia Terme, alle ore 19, e domenica 8 dicembre nella Chiesa di San Giuseppe Artigiano di Lamezia Terme, alle ore 19.

La celebrazione del dogma dell’Immacolata concezione, che quest’anno ripercorre i 170 anni dalla bolla “Ineffabilis Deus” di Papa Pio IX, sarà l’occasione per eseguire un programma interamente dedicato a Maria, “Tota pulchra” simbolo femminile del cammino di Avvento e del Natale, nell’attesa messianica del Redentore, un culto che risuona ancora oggi con potenza, raccontando la storia di una fanciulla scelta per custodire il “verbo”, ma anche per diventare la consolatrice dell’umanità.

«La varietà della rassegna del Festival, nel suo caleidoscopio di eventi – riferisce il Direttore artistico Francescantonio Pollice – dedica sempre un posto speciale al canto gregoriano. L’importanza di avere pensato a questa produzione sottolinea la capacità del festival di non essere solo contenitore di distribuzione ma anche occasione per la creazione di progetti originali da diffondere successivamente in altri contesti».

La grande importanza storica del canto gregoriano diverrà attuale nel corso del concerto. Sarà un’occasione per dedicare la serata alla musica e alla preghiera, anche grazie all’attenta direzione di Felicia Di Salvo e alle voci calabresi delle Ancillae Domini, composte da Paola De Blasi, Maria Gabriella De Capitani, Enza Mirabelli, Maria Sabrina Funaro, Armida Nicotera, che si stanno facendo apprezzare nei più prestigiosi contesti artistici e liturgici.

Un momento di rara bellezza per poter godere della musica dal vivo che in poche occasioni si può ascoltare. Il canto gregoriano racchiude tutta la tradizione della Chiesa, è il punto di partenza per la storia della religione cattolica. Un inestimabile patrimonio musicale che la 47^ MusicAMA Calabria propone ai suoi spettatori, continuando ad inserire nel cartellone concerti di grande spessore qualitativo.

Attivo da 25 anni, il coro gregoriano Ancillae Domini, rappresenta un’eccellenza tutta calabrese che AMA Calabria ha fortemente voluto inserire nel cartellone per mettere in evidenza i talenti unici presenti sul nostro territorio. Le raffinate Ancillae Domini, si dedicano a questa attività artistica con l’intenzione di diffondere e valorizzare le tradizioni musicali liturgiche al fine di tenere viva la tradizione che per oltre un millennio, all’interno della Chiesa romana, ha dato un’adeguata espressione alla fede cristiana.

L’accesso al concerto è gratuito.