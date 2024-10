Cristiano: “Al via una raccolta firme per chiedere la pulizia del torrente Canne e di tutti i corsi d’acqua presenti in città”

Condividi

“Abbiamo iniziato una raccolta firme per chiedere la pulizia dei corsi d’acqua che attraversano la città di Lamezia Terme. Ieri abbiamo incontrato i cittadini residenti nelle traverse di via Progresso, per constatare di persona la disastrosa condizione in cui versa il torrente Canne, che attraversa tutto il centro urbano di Nicastro.

Chiediamo all’ente locale più vicino ai cittadini, ovvero il Comune di Lamezia Terme, la pulizia e la manutenzione ordinaria dei corsi d’acqua, consapevoli anche che tutto ciò dovrebbe rientrare nella normalità. Purtroppo siamo sono “costretti” a chiedere un qualcosa che dovrebbe, non solo spettare di diritto, ma rientrare all’interno di quelle opere ordinarie per un Comune importante come quello di Lamezia, che ha le risorse economiche per farlo. In passato abbiamo indicato anche procedure a costo zero per la pulizia di fiumi e torrenti, consapevoli che manca proprio la cultura della prevenzione ambientale.

Chiediamo che i torrenti che attraversano la città di Lamezia e non solo, vengano ripuliti da alberi, arbusti, terriccio, sterpaglie e detriti vari per consentire il normale deflusso dell’ acqua.

Nei giorni di maltempo molti di questi sono esondati ed hanno invaso strade e abitazioni, fortunatamente senza creare danni alle persone, è successo a Nicastro, a Sambiase e S.Eufemia, nelle Frazioni, a S.Pietro Lametino, è successo dappertutto.

Siamo consapevoli che dinanzi a queste vere e proprie “bombe” d’acqua, sulla cui vera “natura” dovremmo iniziare ad interrogarci, ognuno debba fare la propria parte, ed il Comune la sua, manutentando ciò che ricade nel proprio territorio, ovvero fiumi, corsi d’acqua, tombini, caditorie ed altro. Bisogna intervenite con tempestività, e non ci interessano le polemiche ed i rimpalli di responsabilità, chiediamo celerità negli interventi.

Abbiamo più volte visitato il torrente Canne, da oltre 20 anni senza manutenzione e ribadiamo che la situazione risulta drammatica, un rischio costante per l’incolumità fisica dei cittadini.

Chiediamo inteverni strutturali sul fiume Canne, Bagni, Cantagalli, Amato, Turrina, Fosso fella e tutti i corsi d’acqua che interessano la città di Lamezia Terme. Interventi programmati e non improvvisati, che per come abbiamo constatata su Via Perugini, rischiano di fare più danni che utile”.

Così in una nota Massimo Cristiano Già Consigliere Comunale, Presidente MTL