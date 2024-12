I Giovani Democratici di Lamezia Terme presentano: TALK FORWARD LAMEZIA PT. 2

Condividi

”Dopo il grande successo del primo evento, siamo entusiasti di annunciare il secondo incontro della serie Talk Forward Lamezia. Questa volta, ci concentreremo su un tema cruciale per il nostro territorio: il Mondo delle Imprese.

Un’intera giornata dedicata all’ascolto e al confronto con le realtà imprenditoriali locali, per analizzare insieme le sfide, le opportunità e le prospettive per costruire le imprese del futuro. Crediamo fermamente che il dialogo tra cittadini, associazioni e imprenditori sia la chiave per avviare un percorso di crescita condivisa e sostenibile per tutta la comunità.

L’appuntamento è fissato per domenica 22 dicembre 2024, alle ore 18:00, presso il Birrificio Lametus in Via G. Fortunato 13, uno spazio accogliente e dinamico che ben si presta a un momento di confronto e creatività.

L’obiettivo di questo incontro è duplice: da una parte ascoltare le idee, i bisogni e le esperienze degli imprenditori locali; dall’altra, proporre una visione condivisa e innovativa per lo sviluppo economico di Lamezia Terme.

Talk Forward Lamezia è molto più di un semplice evento: è un laboratorio di idee, un’occasione per costruire un piano d’azione concreto e partecipato. Vogliamo affrontare insieme temi centrali come l’innovazione, la sostenibilità, il lavoro giovanile e le opportunità per le nuove generazioni, immaginando una città più competitiva, inclusiva e capace di guardare al futuro con ambizione.

Invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare, senza distinzione: imprenditori, lavoratori, studenti, associazioni o semplici cittadini che desiderano fare la differenza. Il vostro contributo è essenziale per dare forma a un nuovo modello di sviluppo locale, basato sulla collaborazione e sull’impegno collettivo.

Unisciti a noi per continuare il percorso iniziato con il primo evento e fare insieme un nuovo passo verso una Lamezia che sa valorizzare le proprie risorse e trasformarle in opportunità concrete per tutti.”

Così in una nota i Giovani Democratici di Lamezia.