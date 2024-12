Cittanova – Vigor Lamezia 0-1

Condividi

Esordio vincente per Mister Salerno: la Vigor Lamezia si regala una vittoria nell’ultima gara prima della sosta natalizia. Ancora un clean sheet per i Lametini, questa volta sfruttato da un gran gol di Catania. Tre punti fondamentali in quel di Cittanova che riducono il distacco dalla vetta e concedono la giusta tranquillità per lavorare durante questa lunga pausa.

PRIMO TEMPO

15’ Condemi si libera di un avversario, entra in area serve l’accorrente Ferrara, la cui conclusione viene deviata in angolo da Spanò

19’ cross di De Fazio dalla trequarti, semirovesciata al volo di Lucia alta

30’ dalla lunga distanza Rodriguez, la palla si spegne a lato

40’ De Fazio la mette in area, Spanò non può nulla sullo stacco imperioso di Catania

SECONDO TEMPO

6’ errore della difesa di casa ne approfitta Lucia che libera Catania, che la mette al centro da posizione defilata, la palla attraversa tuta l’area

piccola ma nessuno riesce nella deviazione

9’ conclusione al volo d Rodriguez, il numero uno locale si salva in angolo

13’ Iannì alza sulla traversa il tiro da fuori area di Napolitano

25’ la conclusione a giro di Condemi termina alta

CITTANOVA: Spanò, Novo, Vottari, Condomitti, Napoli (8’st Napolitano)Vitetta, Raso, Marino, Cuzzilla(48’st Kopris) Marin (30’st

Tedesco)Rechichi (30’st Giordano). A disp. Martorelli, Carna, D’

Agostino, Teramo,GalluccioAll. Crucitti

VIGOR LAMEZIA: Iannì, Morelli, De Fazio, Rodriguez, Ruano, De Nisi,

Ferrara, Curcio, Catania, Condemi (40’st Amendola) Lucia (40’st

Chirico) A disp. Sicilia, Sicoli,, Silvagni, Egyr, Caruso. Padin, Costanzo

All. Salerno

Arbitro: Giovanni Luca Idone di Reggio Calabria Assistenti Gianluca

Vommaro e Francesco Pietramale di Paola

RETI: 40’pt Catania

Note Ammoniti: Rodriguez, Vitetta, Raso, Catania , Cuzzilla, Condomitti

Angoli: 5-3

Rec. 1’pt – 6 ’st