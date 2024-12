A Decollatura presepe realizzato all’uncinetto

Condividi

Quando si dice: “un nome, una garanzia”. In questo caso è proprio così, perché se parli di «Amiche Creative», sicuramente capiterà qualcosa di bello. Il gruppo, nato lo scorso anno a Decollatura, infatti, sta regalando al piccolo centro del Reventino vere e proprie opere d’arte tutte, rigorosamente, realizzate all’uncinetto.

Fantasia al potere, dunque, che, iniziata con la creativa (appunto) idea degli alberi di Natale piramidali fatti con mattonelle all’uncinetto, è proseguita l’estate scorsa con altre bellissime decorazioni proposte in eventi pubblici quali Passaggio in Festa e la Sagra della patata.

Con l’avvicinarsi delle nuove festività natalizie, le Amiche hanno pensato bene di stupire ancora e la loro fervida inventiva ha prodotto un piccolo capolavoro. Oltre a riproporre e implementare gli originali alberi fatti all’uncinetto, infatti, le laboriose signore decollaturesi hanno pensato bene di realizzare un intero presepe ai ferri! Raccontano: “ci siamo volute cimentare con la realizzazione di un piccolo presepe. I personaggi, gli animali, la natività, gli alberi e il prato e le pareti delle case sono tutti realizzati all’uncinetto”. Davvero notevole, poiché, osservandolo da vicino, si nota l’attenzione e la cura per i minimi dettagli che solo mani sapienti e capaci potevano rifinire in modo così preciso e raffinato.

Il nuovo cult del Natale 2024, realizzato con il supporto dell’associazione Sbarracibbie e con l’amministrazione comunale, è stato esposto in un locale di Piazza della Vittoria e le Amiche Creative invitano tutti i curiosi o appassionati di questa particolarissima forma d’arte, a recarsi a Decollatura per vederlo. “Stanno venendo già – dicono ancora – gruppi di bambini a vederlo che hanno suonato e cantato alcuni brani natalizi. Vi invitiamo a passare dal nostro laboratorio, vi accoglieremo a braccia aperte come abbiamo già fatto con i piccoli, i loro genitori e tutti coloro che sono passati a visitarlo”.

Per chi volesse, sarà possibile ammirare questo pezzo unico tutti i giorni dalle 16 alle 18:30.