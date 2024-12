Sambiase, quinta vittoria consecutiva: Ferraro e Zerbo mettono KO il Paternò

Condividi

Quota 10 risultati utili consecutivi per i giallorossi: Ferraro nel primo, Zerbo nel secondo stendono il Paternò. La rete di Guida, poi, fissa il punteggio sul 2-1 finale.

Squadra che vince non si cambia, mister Morelli lo sa e conferma gli stessi 11 che hanno sbancato il “Liotta” di Licata. La prima chance della gara è per il Paternò: Asero resiste alla carica di Caporello e calcia con il sinistro, senza inquadrare lo specchio. Al primo affondo, la sblocca il Sambiase: miracolo di Mileto su un tiro a botta sicura di Zerbo, sulla respinta Ferraro non perdona e trova il sesto centro in campionato. Immediata reazione ospite al 22’: De Jesus raccoglie al limite dell’area di rigore e di destro non centra la porta. Nell’ultimo dei due minuti di recupero assegnati dal direttore di gara, il Sambiase va vicinissimo al 2-0: Cataldi innesca Ferraro, il bomber giallorosso parte da centrocampo, resiste alla carica dell’avversario ma viene fermato sul più bello, palla in corner.

Il secondo tempo inizia nel migliore dei modi per i giallorossi, con ancora Ferraro protagonista, questa volta nei panni di assist-man; imbucata precisa per Zerbo che in scivolata batte Mileto. Al 53’ ci prova Caporello dalla distanza: gran botta che termina di poco alta. Al 63esimo rientra in partita il Paternò, grazie al destro che si insacca all’incrocio dei pali di Guida. Al 90esimo il Sambiase va vicino al tris: lancio di Tiveron per Caporello che arriva davanti alla porta e, poco lucido dopo una partita dispendiosa, non sferra il colpo del KO.

SAMBIASE: Giuliani, M. Perri, S. Frasson, Caporello, V. Frasson, Strumbo, Piriz (Tiveron, 11’ st), Cataldi (Carella, 21’ st), Ferraro, Zerbo, Umbaca (Cozza, 29’ st). A disp. Grisendi, Morra, Dell’Acqua, A. Perri, Persico, Gassama. All. Morelli

PATERNÒ: Mileto, Sinatra (Di Francesco, 13’ st), Marino, Panarello, De Jesus (M. Greco, 45+2’ st), Asero, C. Greco (Bertella, 13’ st), Porcaro, Puglisi, Guida, Marin (Pinotti, 8’ st). A disp. Taloni, Catania, Sanseverino, Pappalardo, Merola. All. Catalano

MARCATORI: Ferraro 19’, Zerbo 49’, Guida 63’

ARBITRO: Valentini da Brindisi, assistenti Capotorto (Taranto ) e Sorgente (Taranto)

NOTE: ammoniti Piriz (S), Giuliani (S), C. Greco (P), Porcaro (P), Strumbo (S), Carella (S). Angoli 4-4. Recupero 2’, 4’.