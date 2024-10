Lamezia, festeggiati i 105 anni di storia con le vecchie glorie vigorine

Condividi

Lamezia Terme – In un locale dell’hinterland lametino le vecchie glorie della Vigor Lamezia hanno festeggiato i 105 anni di storia della società biancoverde.

Presenti molti calciatori del passato che hanno segnato e fatto la storia della Vigor Lamezia: Giovanni Grandinetti, Giovanni Di Cello, Vito Sinopoli, Franco Gigliotti, Walter Tucci, Gianfranco Sestito, Mimmo Perri, Ieso Rocca, Pasquale Avventuroso, gli storici magazzinieri Teodoro Cardamone ed Enzo Morello e tanti altri.

E’ stata una serata all’insegna dell’amicizia e dei ricordi romantici più belli, condivisi con quelli che erano i protagonisti sul campo ed i tifosi lametini presenti all’evento. Davanti le telecamere dell’emittente televisiva, ciascun ex calciatore ha raccontato le proprie emozioni di allora, l’aneddoto più bello ed anche il più amaro in tanti anni vissuti indossando la casacca biancoverde. I ricordi più belli quelli della Vigor Lamezia di Alberto Spelta, nel quale militava un giovane talento e promessa lametina come Giovanni Di Cello. Ed ancora la Vigor Lamezia della stagione 1982-82 vincitrice del campionato di Promozione calabrese dopo gli spareggi contro Siderno e Morrone.

Ricordati gli anni dei presidentissimi Ventura e Menniti e della gremita gradinata est del Guido D’Ippolito. Animatori della serata l’opinionista e condutture televisivo Antonio Scalise e lo scrittore Igor Colombo che a fine serata ha premiato il gruppo delle vecchie glorie con una targa. Alla fine foto di gruppo e brindisi per la Vigor Lamezia. 105 anni di storia sono tanti e meritano di essere sempre raccontati da parte di chi ha la storia di questa società ha contribuito a farla.