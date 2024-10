Due illustratori lametini al Columbus Day 2024 di New York

Condividi

Si è appena conclusa a New York la mostra “A Different Tale – Cartoline dalla Calabria”, organizzata nell’ambito dei festeggiamenti per il Columbus Day 2024. Nella mostra, patrocinata dal Ministero degli Affari Esteri e dalla Regione Calabria, sono state esposte quindici opere in cui alcuni dei più bei borghi calabresi sono stati interpretati in chiave pop da altrettanti illustratori calabresi, fra cui i due artisti lametini Pierdomenico Sirianni e Francesco Montesanti.

L’evento è stato organizzato da Italea, il programma del Ministero degli Affari Esteri istituito per promuovere il cosiddetto Turismo delle radici, valorizzando i luoghi che non sono meta del turismo di massa per favorire il ritorno e l’accoglienza degli emigrati italo-discendenti. “Il Turismo delle radici è uno strumento importante per rafforzare i legami con gli oltre 80 milioni di italo-discendenti nel mondo” ha commentato il ministro Tajani. “Nell’anno delle Radici Italiane nel Mondo, vogliamo celebrare i grandi traguardi dei nostri connazionali, partecipando ai maggiori eventi identitari delle nostre comunità all’estero”.

Oltre alla tappa di New York, la mostra sui borghi calabresi illustrati è stata esposta anche a Melbourne (3-8 ottobre); visto il grande successo dell’iniziativa, accolta con entusiasmo da migliaia di visitatori, la regione Calabria presenterà in futuro la mostra anche nei borghi calabresi.

“A Different Tale – Cartoline dalla Calabria” è l’ultimo dei tanti eventi che riguardano il mondo dell’illustrazione nella nostra regione. Iniziative come il “CoseBelle Festival”– primo festival calabrese dell’illustrazione, la cui settima edizione si terrà a Cosenza il 25, 26 e 27 ottobre prossimi- e il progetto “The Calabreser” – raccolta di copertine illustrate che esplorano una Calabria fuori e dentro gli stereotipi- dimostrano la crescente attenzione rivolta al settore dell’illustrazione in Calabria.