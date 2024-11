Gdf Catanzaro celebra Festa dell’Unità nazionale e Giornata delle Forze Armate

Condividi

Nell’ambito delle celebrazioni per la festa dell’Unità Nazionale e giornata delle Forze Armate di intesa con la locale Prefettura questo Comando Provinciale ha allestito una vetrina sul corso principale di Catanzaro, grazie alla collaborazione con un esercente commerciale del capoluogo calabrese, esponendo divise e cimeli.



Quest’anno si è voluto valorizzare il contributo offerto dal Servizio Aereo del Corpo che svolge i propri compiti istituzionali di sicurezza, sorveglianza, pattugliamento e salvataggio. Il Servizio Aereo è stato fondato nel 1954 in un contesto sociale ed economico in continua evoluzione, quello del secondo dopoguerra, quando per la rinascita del Paese la Guardia di Finanza divenne un punto di riferimento per la costruzione ed il presidio di un ordinato sistema di regole fiscali e doganali.

Oggi grazie all’utilizzo di velivoli sempre più moderni è quotidianamente impegnato nel contrastare le nuove e più insidiose forme di illegalità messe in atto dalla criminalità organizzata, dai trafficanti di droga e di essere umani che vedono nel Mediterraneo la via più semplice per compiere i propri illeciti affari