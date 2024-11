Avviata collaborazione tra l’Associazione Culturale Animula – Aps, le Scuole aderenti alla “Rete degli Istituti Statali ad Indirizzo musicale” e il Sistema Bibliotecario Lametino

Condividi

Domenica 3 novembre 2024 si è svolto il primo evento della collaborazione tra l’Associazione Culturale Animula – Aps, le Scuole aderenti alla “Rete degli Istituti Statali ad Indirizzo musicale” e il Sistema Bibliotecario Lametino.

In occasione delle manifestazioni per il Centenario della nascita di Franco Costabile, organizzate da Filippo D’Andrea, filosofo, Membro della Società Filosofica Italiana e dell’Associazione Teologica Italiana, e patrocinate da diversi Enti, Istituzioni ed Associazioni, tra i quali il Sistema Bibliotecario Lametino diretto da Giacinto Gaetano, nei locali del Chiostro Caffè letterario, gli allievi della Classe di Chitarra dell’Istituto Comprensivo Statale Perri Pitagora Don Milani diretto da Giuseppe De Vita, hanno regalato al folto pubblico presente, guidati dal loro docente M°Claudio Fittante, una piccola perla musicale con l’esecuzione in quartetto di “Profumo medio orientale”, composizione originale per questa formazione di Vito Nicola Paradiso.

Vivi apprezzamenti per gli allievi da parte dei relatori intervenutia lla serata: Carmine Chiodo, docente di letteratura italiana all’Università Tor Vergata, Giuseppe Aiello, traduttore di alcune poesie di Costabile, Augusto Leone, docente di italiano e latino, Fiore Isabella, poeta, maestro elementare della disabilità e Presidente del Tribunale dei diritti del malato, che hanno applaudito la compostezza e soprattutto la valenza artistica dell’esibizione.