E’ il calabrese Ivan Rizzuto uno dei 100 Direttori Marketing & Comunicazione più influenti d’Italia, lo dice FORBES

MILANO. Ivan Rizzuto, Top Manager di origine Calabrese, ha ricevuto il 5 novembre a Milano un prestigioso riconoscimento da FORBES, che lo ha inserito tra i 100 Direttori Marketing & Comunicazione più influenti d’Italia.

Questo riconoscimento, commenta Rizzuto, sottolinea maggiormente il mio costante impegno dal punto di vista del Marketing Management e del lavoro svolto in questi anni che mi hanno visto alla guida di importanti realtà dell’economia e del business in Italia.

Ma chi è Forbes? Fondata nel 1917, Forbes è una rivista statunitense di fama mondiale, conosciuta per la sua autorevolezza nel mondo dell’economia, del business e della finanza.

Il magazine pubblica periodicamente classifiche che fanno il giro del mondo, come quella dei miliardari più ricchi o delle aziende più influenti. Forbes Italia, edizione nazionale del celebre brand, si concentra su figure che stanno trasformando il panorama economico italiano, riconoscendo leader capaci di innovare e affrontare le sfide globali con un occhio attento alla sostenibilità e alla digitalizzazione.

La nomina di Rizzuto tra i 100 leader del futuro secondo FORBES Italia rappresenta un importante riconoscimento non solo per lui, ma anche per il territorio calabrese e per le aziende con le quali collabora.

Ivan Rizzuto è un Top manager Italiano, nato a Catanzaro 47 anni fa , con 23 anni di esperienza nel settore marketing, direzione aziendale, comunicazione, risorse umane e commerciale.

Istruzione

– Laurea in Economia Aziendale

– Master in imprenditorialità ad alta tecnologia Sda Bocconi / Sdipa

Le certificazioni principali

– Classifica Forbes 2024: I 100 Direttori marketing & comunicazione più influenti d’Italia – Forbes Italia

– Delegato dell’Associazione Italiana Marketing – Milano per la Regione Calabria.

– Associato ordinario Professionista di marketing – Associazione Italiana Marketing – Milano (Aism)

– Associato Cmc (Consulente di management certificato a livello mondiale) – Associazione Italiana Consulenti di Management (Apco)

– Innovation manager iscritto nell’elenco ufficiale del MISE – Mise

– Esperto in internazionalizzazione strategica – Aism Expo – C..C.I.A.A. di Catanzaro

– Esperto in negoziazione strategica – Nlp Italy Milano

– Project manager – Apco

Le consulenze

Tra le oltre 200 aziende di piccole/medie e grandi dimensioni per le quali il professionista ha prestato la sua consulenza, ritroviamo anche Multinazionali e società quotate in borsa. Ivan Rizzuto ha altresì gestito uno dei più grandi progetti di Risorse umane in Italia con oltre 4.000 dipendenti.

Principali incarichi nelle aziende

– Amministratore Delegato

– Direttore Generale

– Direttore Risorse umane

– Direttore marketing

– Consigliere di amministrazione

I metodi unici e proprietari

– Il modello di business trasversale (processo di marketing management innovativo)

– Marketing mentoring program (percorso di analisi – pianificazione – operation aziendale)

– Marketing coaching (le strade innovative per gli imprenditori)

Tv

– Conduce il programma PROTAGONISTI, dedicato agli imprenditori Top Italiani, sul canale nazionale Business Channel.

Editing

– Autore di libri e articoli sui temi del marketing