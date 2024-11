Il Banco Alimentare chiama e i lametini rispondono. Ottimi risultati per la raccolta di viveri da destinare ai bisognosi

Condividi

Eccellente la risposta dei cittadini alla colletta alimentare nel territorio di Lamezia Terme. I volontari sparsi in più punti della città, grazie all’accoglienza dei diversi centri commerciali e dei supermercati, sono riusciti nella giornata di sabato 16 novembre a dare un contributo notevole alla raccolta calabrese.

Le associazioni che ormai da tempo sono legate al Banco Alimentare per dare mensilmente un aiuto a molte famiglie bisognose sono state presenti senza sosta per l’intera giornata, dando un vero senso al significato di volontariato con dedizione e pazienza.

Anche i cittadini hanno risposto con generosità dimostrando che nel momento delle necessità, questo territorio sa valutare la serietà delle azioni che compie il volontariato e contribuisce con gesti, a volte piccoli, ma di grande importanza.

Vogliamo ringraziare la città di Lamezia Terme e tutti i comuni limitrofi per esserci stati vicini e per averci incoraggiato a proseguire in questo nostro impegno dedicato al “dono” e, tutti i volontari che con la loro presenza in questo evento hanno garantito qualcosa in più per gli alimenti per bambini, anziani e famiglie in difficoltà.

Conosciamo e ci confrontiamo con storie difficili e percorsi di vita che ci lasciano segni indelebili, ma difronte alla difficile carenza alimentare per coloro che faticano a garantirsi un pasto decente ogni giorno, tutto diventa più triste.

La povertà è aumentata e di tanto, anche qui da noi, e mentre c’è lo spreco alimentare c’è la fame dei più, anche dei nuovi poveri. Questi ultimi sono aumentati per le difficoltà economiche in cui versano anche tante famiglie che in altri momenti non mai avuto difficoltà.