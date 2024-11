Giornata Mondiale della Filosofia, le iniziative al Liceo Scientifico Galilei

Condividi

La Società Filosofica Italiana- sezione calabrese, in occasione del 21 novembre, ‘Giornata mondiale della filosofia’, propone l’approfondimento della tematica “La ricerca filosofica della verità e le nuove sfide della modernità”.

Il Dipartimento di filosofia del Liceo Scientifico Galilei non manca di parteciparvi annualmente e, quest’anno, coglie l’opportunità di declinare il concetto di verità, alla luce delle recenti evoluzioni tecno-scientifiche. Si pone quanto mai necessario, infatti, approfondire i significati della modernità, come novità a cui far fronte. Ciò che i docenti proporranno alla giovane utenza, sarà studiare l’oggi, ponendolo nel lungo processo del divenire filosofico, alla luce delle teorie dei grandi pensatori del passato. Lo stesso concetto di verità implica la totalità, ossia la cognizione delle diverse connessioni socio-storiche, culturali, scientifiche, indispensabili per comprendere il senso del presente. Con questo intento saranno realizzati diversi laboratori filosofici.