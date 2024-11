L’associazione “Le Città Visibili” fa tappa a S. Andrea Apostolo dello Jonio, uno dei borghi più incantevoli della Calabria

Condividi

S. Andrea Apostolo dello Ionio è uno dei borghi più incantevoli della Calabria. Dolcemente adagiato sul mare, è accarezzato dai primi raggi del Sole che ogni giorno risvegliano una natura rigogliosa e accogliente, in perfetta sintonia con una comunità ospitale e generosa.

Sorprende la sontuosità degli antichi palazzi storici dai caratteristici e imponenti portali, ricchi di storia e di cultura, in cui ci si immerge e si rimane stupiti. Il Convento delle Suore Riparatrici custodisce opere pregevoli e offre una vista spettacolare da una delle terrazze più belle della Calabria.

In ogni angolo del paese è visibile il mare con i suoi colori caldi e accesi che si stagliano all’orizzonte o si intravedono come sfondo di scorci suggestivi di una immagine dipinta di cui il turista diventa protagonista e stupito spettatore. L’odore di salsedine accompagna il visitatore nelle passeggiate tra i vicoli caratteristici del centro storico e si confonde con gli odori della nostra terra, che sanno di famiglia, di casa, di amore.

Loredana Papaleo ci ha accolti nel suo negozio e ci ha fatto assaggiare i fiscottini andreolesi un prodotto tipico gustoso preparato seguendo un’antica ricetta.

Il pranzo al ristorante Kairos è stata una celebrazione di sapori autentici con pietanze realizzate secondo tradizione con dedizione e cura da Cosimo e il suo staff utilizzando ingredienti freschi e di qualità propri del territorio.

Il Sindaco Nicola Ramogida, con garbo ed entusiasmo, ha accompagnato in questo meraviglioso percorso il gruppo de Le Città Visibili, insieme all’appassionato, preparato e attento studioso Totò Aloisio, per illustrarci con sano orgoglio le bellezze di questo paradiso tutto calabrese. All’evento ha partecipato il grande fotografo Guido Taroni legato visceralmente a questi luoghi in cui ha trascorso estati indimenticabili e dove torna sempre con grande piacere per rivivere le emozioni che Sant’Andrea Apostolo dello Ionio riesce ad evocare”.

Racconto a cura del Presidente dell’associazione Le Città Visibili Anna Misuraca