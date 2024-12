Lamezia, lunedì 9 dicembre chiuse tutte le scuole per allerta arancione

Condividi

La Protezione Civile della Regione Calabria ha emesso messaggio di allerta meteo per

possibili precipitazioni intense – livello di allerta arancione – nella zona in cui è compresa la città

di Lamezia Terme.

Verificato che lo scenario prospettato e le attuali condizioni meteorologiche in stato di

peggioramento potrebbero comportare seri pericoli per la incolumità delle persone oltre che

determinare disagi alla circolazione stradale ed al transito pedonale, con correlati rischi per l’intera popolazione e considerato che al fine di prevenire situazioni di pericolo, anche in considerazione di sicuri disagi per

il trasporto pubblico dei pendolari su tutto il territorio già di recente colpito da grave evento

alluvionale, il Comune ha emesso ordinanza con la quale si ritiene opportuno disporre la chiusura degli Istituti Scolastici di ogni ordine e grado e degli Asili Nido comunali nel territorio di Lamezia Terme ivi compreso il plesso facente parte dell’Istituto Comprensivo Borrello-Fiorentino temporaneamente allocato in Gizzeria Lido.