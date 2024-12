Lamezia, domenica 15 alla Cattedrale vendita benefica natalizia a sostegno della Lega Italiana Sclerosi Sistemica

Condividi

Domenica 15 dicembre, alla Cattedrale Ss. Pietro e Paolo, dopo la Messa delle 10.30, saranno presenti i volontari della Lega Italiana Sclerosi Sistemica per una vendita benefica natalizia a sostegno delle attività dell’associazione.

Il ricavato della vendita andrà a sostegno della LEGA ITALIANA SCLEROSI SISTEMICA, un’associazione nazionale che dal 2010 è al fianco di pazienti e familiari che vivono la Sclerosi Sistemica.

La Sclerosi Sistemica è una malattia cronica e progressiva di tipo autoimmune, che interessa la cute e gli organi interni caratterizzata da vasculopatia, autoimmunità e fibrosi. Le cause che la determinano sono molteplici, tra i maggiori studi accreditati sono quelli sull’incidenza dei fattori ambientali e genetici. Sappiamo che ci può essere una maggiore predisposizione ad ammalarsi se, in famiglia, si sono già verificati casi di malattie autoimmuni.

CHI É E COSA FA L’ASSOCIAZIONE

La Lega Italiana Sclerosi Sistemica è Associazione di Promozione Sociale, ha sede a Milano, la Presidente è la Dott.ssa Manuela Aloise, si è costituita nel 2010 come Associazione nazionale di pazienti e familiari con lo scopo di accompagnarli nel lungo percorso diagnostico-terapeutico. Fondamentali sono le attività divulgative, le giornate di screening gratuito su Presidi Ospedalieri Pubblici, il monitoraggio degli studi di ricerca, la rappresentanza istituzionale per sollecitare e garantire il diritto alla cura, il sostegno diretto a pazienti e famigliari, le donazioni di attrezzature diagnostiche ed ausili alla persona a privati e a Presidi Ospedalieri Pubblici. Quest’anno l’Associazione ha donato un defibrillatore alla parrocchia S.Maria Zarapoti in S.Maria di Catanzaro e si è fatta carico anche delle spese per il Corso di utilizzo a 10 persone, sono state donate anche quattro poltrone infusionali all’Unità operativa dipartimentale di “Reumatologia” all’ospedale Sant’Antonio Abate di Trapani.