Lamezia, all’Istituto comprensivo Gatti-Manzoni-Augruso visita del sindaco Mascaro e Open Day

Condividi

Lamezia Terme – Il sindaco di Lamezia Terme Paolo Mascaro si è recato ieri mattina nella sede dell’Istituto comprensivo Gatti-Manzoni-Augruso per un saluto alla dirigente scolastica prof.ssa Antonella Mongiardo, al personale docente e amministrativo e a tutti gli studenti della scuola.

Il primo cittadino, che è stato accolto dalla dirigente Mongiardo e dal personale scolastico, ha speso parole di grande apprezzamento ed elogio nei confronti della dirigente Mongiardo, che sta gestendo con grande professionalità ed in modo scrupoloso e impeccabile una scuola importante come la Gatti-Manzoni-Augruso, nata dalla fusione di due scuole con realtà specifiche e complesse, che si trovano in un difficile contesto socio-culturale e con emergenze educative a cui la scuola deve dare risposte.

La dirigente ha poi ringraziato il sindaco per la vicinanza dimostrata dall’Amministrazione comunale nei confronti dell’Istituto comprensivo, sempre pronta a fornire risposte, soprattutto dal punto di vista strutturale.

Sempre ieri si è svolto l’Open Day 2024 con manifestazioni alla scuola dell’Infanzia, alla scuola Primaria e alla scuola secondaria di Primo Grado del plesso Manzoni e al Plesso Gatti.

In particolare, al Plesso Manzoni l’Open Day si è aperto con l’esibizione canora della scuola dell’Infanzia, avvenuta nell’Aula Magna; nell’atrio del plesso Manzoni si sono poi esibite le seconde e terze classi della scuola Secondaria di Primo Grado. È poi seguito il concerto delle classi quinte della Scuola Primaria con i metallofoni e per finire si è tenuta l’esibizione dell’Orchestra scolastica delle classi prime della scuola Secondaria di Primo grado.

Al Plesso Gatti si è esibita invece la Piccola Orchestra di Flauti Dolci. In entrambi i plessi i docenti hanno guidato i genitori e i futuri alunni all’interno dei Laboratori di Scienze, Informatica e Robotica, Arte, Lingue, Musica, Italiano con Clil, Coding, Aula Magna, Palestra e Aula multimedia Pnrr.