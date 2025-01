Lamezia, morte di Stella, il cordoglio dell’amministrazione comunale

Condividi

Esprimo, a nome dell’Amministrazione Comunale di Lamezia Terme, profondo cordoglio e vicinanza alla famiglia di Francesco Stella, tragicamente scomparso in seguito ad un incidente sul luogo di lavoro.

La morte di Francesco Stella ha lasciato tutta la comunità lametina in un profondo stato di dolore, rappresentando una tragedia non solo per la sua famiglia e i suoi cari ma una ferita aperta per l’intera città di Lamezia Terme.

Ogni perdita di una vita giovane e piena di speranza è un momento che ci richiama con forza la responsabilità che tutti abbiamo, come comunità, nel garantire la sicurezza di chi lavora ogni giorno per costruire il nostro futuro. In questo momento di grande dolore, siamo vicini alla famiglia Stella con un pensiero di affetto e solidarietà, certi che il loro dolore è inconsolabile. La città di Lamezia Terme è al loro fianco in questa prova terribile e il nostro cuore è con loro.

L’Amministrazione Comunale di Lamezia Terme rinnova il suo impegno a sensibilizzare e promuovere politiche di sicurezza sul lavoro affinché simili tragedie non abbiano mai più a ripetersi.

Concludo con un pensiero speciale per Francesco e per tutti coloro che, come lui, hanno perso la vita sul lavoro: il loro sacrificio non sarà mai dimenticato e ci spinge ogni giorno a lavorare per un mondo del lavoro più sicuro e giusto.

Come disse Albert Einstein: “Il lavoro è l’amore reso visibile”, un impegno che deve sempre rispettare la dignità di chi lo compie, affinché ogni giornata di fatica porti frutto senza dolore.

Il sindaco Avv. Paolo Mascaro