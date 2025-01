Lamezia, incontro fra Carabinieri ed ENS per la prevenzione dalle truffe e dalle frodi informatiche

Condividi

Presso i locali del “Civico Trame”, i carabinieri del Gruppo di Lamezia Terme hanno svolto un incontro informativo a favore dei soci dell’Ente Nazionale per la protezione e l’assistenza dei Sordi (ENS) sul tema delle truffe e delle frodi informatiche.

Il seminario, organizzato dalla responsabile della rappresentanza Intercomunale ENS del territorio lametino, Teresa Maiolo, con la partecipazione del presidente regionale dell’ENS, Cav. Antonio Mirijello, nonché di quello provinciale, Serafino Mazza, è stato tenuto dal Comandante del Gruppo Carabinieri di Lamezia Terme, accompagnato dai Comandanti della Compagnia di Lamezia Terme e della Stazione di Lamezia Terme Principale, Cap. Augusto Petrocchi e Mar. Ord. Giancarlo Scibetta.

Grazie al prezioso ausilio di un’interprete di Lingua dei Segni Italiana (LIS) messa a disposizione dall’ENS, i Carabinieri hanno illustrato a oltre 50 persone sorde, provenienti dalle province di Catanzaro e Vibo Valentia, le principali tipologie di truffe cui può incorrere la popolazione, con un particolare focus sulle categorie fragili come le persone in condizioni di disabilità uditiva.

In particolare, i militari dell’Arma hanno proiettato due filmati con sottotitoli, di cui uno realizzato dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri con la collaborazione del noto attore televisivo Lino Banfi sul tema delle truffe agli anziani, e un altro su una recente indagine svolta dai Carabinieri di Lamezia Terme, che ha consentito di procedere all’arresto in flagranza di due malviventi resisi responsabili di un tentativo di raggiro ai danni di un anziano.

L’incontro è poi proseguito con una presentazione, dal taglio molto pratico, sulle truffe domestiche e fuori casa, nonché su quelle via web, come quelle, per esempio, commesse da falsi appartenenti alle forze dell’ordine per incidenti stradali mai avvenuti e da finti rappresentanti o tecnici di compagnie di fornitura, passando a quelle più tecnologicamente sofisticate (spoofing, skimming, cash trapping, phishing, smishing, vishing, love scam).

Inoltre, i Carabinieri hanno illustrato le potenzialità dell’App ufficiale del Numero Unico Europeo per l’emergenza 112, denominata “Where Are U”, fruibile anche nella Regione Calabria, ove è operativa, presso la cittadella regionale di Catanzaro, la Centrale Unica di Risposta 112. Il servizio, disponibile in più lingue, è accessibile gratuitamente alle persone sorde e consente di effettuare una chiamata di emergenza, anche tramite chat, con l’invio automatico all’operatore della Centrale Unica di Risposta dei dati relativi alla localizzazione del chiamante ricavati dal sistema di posizionamento GPS dello smartphone. Tale app affianca il servizio 112Sordi, implementato da Ministero dell’Interno, ENS e Regione Piemonte per le specifiche esigenze e comunicazioni di emergenza da parte dei cittadini sordi, i quali comunque possono discrezionalmente scegliere il servizio di cui fare uso.

Gli incontri informativi a favore della popolazione proseguiranno nelle prossime settimane anche nelle scuole, nelle parrocchie e nei centri di maggiore aggregazione sociale, a cura dei Carabinieri del Gruppo di Lamezia Terme, da sempre in prima linea per la tutela della legalità e per la difesa delle fasce più vulnerabili della popolazione dalle forme più insidiose di criminalità.