Cosenza, la piccola Sofia finalmente a casa con la sua famiglia

Questa mattina è tornata a casa la piccola Sofia, la bimba di Cosenza protagonista di un rapimento durato qualche ora ma che si è concluso nel migliore dei modi.

I genitori Valeria e Federico hanno, dunque, potuta portare finalmente a casa la loro creatura. All’uscita tante le persone ad attenderli, oltre alla stampa, per confermare quel sostegno e quella solidarietà dimostrata la sera del rapimento. E Valeria non ha mancato di ringraziare tutti, in particolare le forze dell’ordine che si sono prodigate per far sì che tutto si risolvesse nel migliore dei modi.

Fino a casa sono stati scortati da una volante della Polizia.