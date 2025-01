Lamezia, finisce con auto in dirupo e viene salvato dai poliziotti, l’uomo va in Commissariato per ringraziare

Condividi

Nella mattina di giorno 21 gennaio una visita inaspettata al Commissariato di P.S. di Lamezia Terme: il signor Gennaro Mendicino accompagnato dalla moglie, signora Emanuela, sono stati ricevuti dal Dirigente del Commissariato di P.S. di Lamezia Terme, insieme ad alcuni collaboratori.

La coppia ha voluto ringraziare la Polizia di Stato per lo straordinario intervento di soccorso effettuato in data 7 gennaio scorso, che ha consentito di trarre in salvo l’uomo, precipitato con la propria autovettura, in un profondo dirupo in una zona montuosa ed impervia del comune di Conflenti. Grazie alla localizzazione del cellulare tramite il sistema GPS, gli operatori del Commissariato di Lamezia Terme sono riusciti a giungere rapidamente sul posto e con l’aiuto dei VVFF hanno messo in salvo l’uomo e recuperato l’autovettura nella quale lo stesso era rimasto incastrato, nell’impossibilità di utilizzare il proprio telefono cellulare per chiedere aiuto.

I graditi ospiti, che hanno donato una pianta al Commissariato in segno di profonda e sentita riconoscenza, si sono intrattenuti con il Dirigente, ripercorrendo le concitate ed angoscianti ore di quel martedì 7 gennaio; quel giorno la disperazione che aveva assalito la propria famiglia, fin dalle prime ore del mattino per la scomparsa del signor Gennaro, veniva interrotta verso le 17:00 del pomeriggio, quando la signora Emanuela riceveva una telefonata dal Dirigente del Commissariato dr. Antonio Turi che la informava del ritrovamento del marito in buone condizioni di salute.

La coppia, particolarmente grata alla Polizia di Stato, prima di lasciare gli uffici ha voluto salutare e ringraziare tutti i poliziotti presenti del Commissariato, rinnovando i sentimenti di profonda riconoscenza nei confronti dell’Amministrazione.