Sicurezza sui luoghi di lavoro, incontro in Prefettura per azioni sinergiche al fine di ridurre gli infortuni

In data odierna, convocata dal Prefetto Castrese De Rosa, si è tenuto presso questa Prefettura un incontro nel quale, alla presenza degli Enti istituzionalmente deputati al controllo sul rispetto delle misure di sicurezza sui luoghi di lavoro, delle associazioni di categoria datoriali, delle sigle sindacali dei lavoratori, delle Forze dell’Ordine e dei Comuni di Catanzaro e Lamezia Terme, sono state prospettate ed analizzate strategie mirate e condivise finalizzate al contrastare il fenomeno degli infortuni.

Tra gli obiettivi principali è stata focalizzata la necessità di procedere per step operativi che includono lo studio e il monitoraggio del fenomeno, l’individuazione dei comparti e dei settori maggiormente interessati, l’implementazione delle attività di formazione e di informazione, sia dei lavoratori che dei datori di lavoro.

Condivisa è stata la necessità di mettere a fattor comune dati ed esperienze riscontrate da tutti gli attori del Tavolo, per addivenire alla definizione di azioni di dettaglio da inserire in un apposito protocollo operativo.

“Intervenire adottando condivisi modelli di intervento per arginare il trend degli infortuni sul lavoro, in aumento in questa regione – ha dichiarato il Prefetto Castrese De Rosa – è una strategia che è necessario perseguire, nella convinzione che garantire la sicurezza sui posti di lavoro non è un costo, ma un investimento perché tutela i lavoratori e la qualità delle opere realizzate. Ruolo nevralgico nell’attuale assetto di intenti è riservato indubbiamente anche all’università e alla scuola che, nell’ambito di mirati interventi di formazione, previsti nel redigendo protocollo, saranno in grado di indirizzare anche le nuove generazioni verso il rispetto di tutti i presidi normativi posti a tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro”.

A breve, quindi, sarà sottoposta all’attenzione del Tavolo un’ipotesi di accordo collaborativo che, in vista della sottoscrizione, sarà implementata da ogni utile integrazione che gli attori del Tavolo faranno pervenire.