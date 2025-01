Cooking therapy, la sana cucina come terapia: collaborazione tra Oncomed e Maccaroni Chef Academy

Condividi

Cooking therapy, la sana cucina come terapia: questo l’obiettivo della collaborazione tra l’associazione Onco Med e la Maccaroni Chef Academy di Cosenza.Un incontro in cui l’arte di cucinare diventa unione tra cibo e salute ma anche fonte di grandi emozioni.

E così un gruppo di donne oncologiche e sostenitrici Onco Med, si sono riunite attorno al tavolo da lavoro dell’Accademia per creare, insieme agli chef Roberto Spizzirri e Francesco Ricca, un piatto realizzato con grande manualità, fantasia e cuore.

“La tavola – ha detto la presidente di Onco Med, Francesca Caruso – è da sempre un microcosmo di vita, cultura e confronto. Un posto dove si intrecciano corpo, mente e relazioni e si crea un benessere fisico ed emotivo superiore.

Abbiamo voluto creare- ha detto ancora la presidente- un momento di astrazione dalla realtà difficile e dolorosa che viviamo tutti i giorni e dedicarci , attraverso la manualità negli impasti e il gusto degli ingredienti, ad un momento di convivialità e benessere.”

Anche il manager e fondatore della Maccaroni Chef Academy, Corrado Rossi, tra i più giovani esperti di gastronomia d’eccellenza, che ha voluto regalare questo evento all’associazione, si è detto molto soddisfatto e orgoglioso del progetto avviato con Onco Med.

“Mi auguro- ha detto Rossi – che questo evento di cibo e salute con l’associazione , sia il primo di tanti progetti sulla sostenibilità del cibo a Km0 e sulla sana e corretta alimentazione che da tempo portiamo avanti.”

Un evento in cui due grandi e belle realtà del territorio hanno unito le emozioni e il cuore in un unico battito.